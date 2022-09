Entornointeligente.com /

Agência nuclear da ONU chega à usina de Zaporizhzhia O comboio de 20 veículos está se aproximando do local com foco em «evitar um acidente nuclear», disse o diretor da agência. Por g1

01/09/2022 07h05 Atualizado 01/09/2022

1 de 6 Membros de comboio da AIEA reunidos antes de ir em direção à usina de Zaporizhzhia — Foto: AIEA/Reprodução via REUTERS Membros de comboio da AIEA reunidos antes de ir em direção à usina de Zaporizhzhia — Foto: AIEA/Reprodução via REUTERS

Uma missão da inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) chegou à central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia , ocupada pelas tropas russas.

O comboio, de quase 20 veículos, metade dos quais com a inscrição «UN» (Nações Unidas), e uma ambulância, se estabeleceu na cidade de Zaporizhzhia na tarde desta quarta-feira, segundo jornalistas da AFP no local.

A usina, porém, fica localizada na cidade próxima de Enerhodar.

O diretor da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que sua delegação busca «evitar um acidente nuclear» na usina ucraniana de Zaporizhzhia.

2 de 6 Rafael Grossi, diretor geral da AIEA, deixando o hotel para rumar à usina de Zaporizhzhia — Foto: Anna Voitenko/REUTERS Rafael Grossi, diretor geral da AIEA, deixando o hotel para rumar à usina de Zaporizhzhia — Foto: Anna Voitenko/REUTERS

«É uma missão que visa evitar um acidente nuclear e preservar esta importante usina nuclear, a maior da Europa», disse Grossi a repórteres na cidade de Zaporizhzhia.

Esta usina nuclear está na linha de frente entre as forças ucranianas e russas, que trocam acusações sobre os bombardeios. Isso significa que os inspetores da agência da ONU devem cruzar a linha de frente com garantias de segurança de ambos os lados.

A usina nuclear está desde março sob controle da Rússia que, segundo Kiev, teria mobilizado centenas de soldados e munição armazenada em suas instalações.

Embora a cidade esteja a duas horas de carro da usina, a guerra torna difícil calcular quanto tempo levará para os equipamentos chegarem ao local.

3 de 6 Imagem feita na cidade de Enerhodar após míssil atingir o solo — Foto: REUTERS Imagem feita na cidade de Enerhodar após míssil atingir o solo — Foto: REUTERS

As autoridades ucranianas acusaram nesta quarta-feira a Rússia de bombardear Enerhodar, uma cidade localizada em frente à usina, que antes da guerra tinha 50.000 habitantes.

«A situação com essas provocações é perigosa», afirmou Evhen Yevtushenko, chefe do governo Nikopol, localizado do outro lado do rio Dnieper, no Telegram.

A Ucrânia pediu à Rússia que interrompa os bombardeios no caminho até a central nuclear.

«As tropas de ocupação russas devem parar de disparar contra os corredores usados pela delegação da AIEA e não dificultar suas atividades na usina», escreveu no Facebook o porta-voz da diplomacia ucraniana Oleg Nikolenko.

«Extremamente ameaçador»

4 de 6 Foto mostra o reator de número 2 da usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar, na Ucrânia, a maior da Europa — Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko Foto mostra o reator de número 2 da usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar, na Ucrânia, a maior da Europa — Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

A missão do órgão de verificação da ONU passará «alguns dias» no local e informará suas conclusões quando retornar à sua sede em Viena.

A Ucrânia inicialmente temeu que uma visita da AIEA a Zaporizhzhia legitimaria a ocupação russa do local, mas depois apoiou a missão se a equipe saísse do território sob seu controle.

Em seu habitual discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou na terça-feira que a Rússia continua com «suas provocações» nas áreas por onde a missão precisa passar para chegar à usina.

«Espero que a equipe da AIEA possa começar seu trabalho», afirmou Zelensky, que se encontrou com Grossi e chamou a situação de «extremamente ameaçadora».

5 de 6 Encontro entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o diretor geral da AIEA, Rafael Grossi, em Kiev — Foto: Assessoria de imprensa da presidência ucraniana/Reprodução via REUTERS Encontro entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o diretor geral da AIEA, Rafael Grossi, em Kiev — Foto: Assessoria de imprensa da presidência ucraniana/Reprodução via REUTERS

A visita coincide com um aumento dos combates na região próxima de Kherson, no sul, e na bacia de mineração do Donbass, no leste do país.

Diante do prolongamento do conflito, os ministros da Defesa da União Europeia, que se reuniram ontem em Praga, começaram a planejar um programa de treinamento para os soldados ucranianos.

«Há muitas iniciativas, mas as necessidades são enormes», disse o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, à espera de um «acordo político geral e global» sobre o assunto.

6 de 6 Soldado russo vigia central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, em 4 de agosto de 2022. — Foto: Alexander Ermochenko/ Reuters Soldado russo vigia central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, em 4 de agosto de 2022. — Foto: Alexander Ermochenko/ Reuters

Mais complicado ainda é o consenso sobre a proposta de proibir a entrada de viajantes russos no território da União Europeia, que deve ser objeto de discussão dos ministros das Relações Exteriores nesta quarta-feira em Praga.

A Rússia pressiona o bloco, reduzindo suas exportações de gás para o resto do continente, que viu os preços da energia elétrica dispararem.

Nesta quarta-feira, suspendeu novamente o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream, que faz conexão com a Alemanha, devido a alguns trabalhos de manutenção em uma estação de compressão no território russo.

Missão mais curta

A missão de monitoramento da AIEA à usina nuclear de Zaporizhzhia pode ser «mais curta do que o planejado», disse uma fonte ucraniana com conhecimento da situação à Reuters nesta quinta-feira.

«A missão pode ser mais curta do que o planejado», afirmou a fonte sob condição de anonimato.

Circulação de grãos no Mar Negro

Apesar das operações da Ucrânia em toda a faixa mais ao sul de seu território, o escoamento e comércio de grãos pelos portos da região continuará normalmente, disse o órgão controlador dessas operações.

