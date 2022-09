Agência britânica do medicamento anuncia nova geração da vacina da Pfizer

Entornointeligente.com /

O regulador britânico do medicamento anunciou, este sábado, a aprovação de uma nova geração da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer/BioNTech para a variante Ómicron.

Num comunicado citado pela Reuters, o regulador adianta que esta nova versão da vacina é um reforço bivalente que desencadeia uma resposta imunitária contra a estirpe original do vírus e a variante Ómicron (BA.1).

A nova vacina que é indicada para pessoas com 12 anos de idade ou mais, também actua contra as duas subvariantes da Ómicron: BA.4 e BA.5.

Em Agosto , o Reino Unido tornou-se no primeiro país a autorizar uma vacina semelhante produzida pela farmacêutica Moderna.

Na sexta-feira, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas anunciou que Portugal vai iniciar a campanha de vacinação sazonal contra a covid-19 e gripe na quarta-feira, dia 7 de Setembro. Numa primeira fase as vacinas serão destinadas a pessoas com 80 ou mais anos de idade e com doenças.

