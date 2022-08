Agentes fronterizos dejaron pasar tranquilamente inmigrantes a EEUU y todo quedó grabado (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por New York Post

Las imágenes de video de drones obtenidas por Fox News inicialmente mostraban a más de una docena de inmigrantes de aspecto inseguro parados detrás de una puerta cerrada en la frontera de Texas.

This was the moment Border Patrol arrived with the key and let the migrants in. The landowner allows both TX DPS/National Guard and Border Patrol to work here. The gate has always been left open in the past. TX is now closing it, & migrants have to wait for BP to be let in. pic.twitter.com/AR4S9Vn3qH

— Bill Melugin (@BillFOXLA) August 17, 2022

Luego, otro clip mostró a un agente de la Patrulla Fronteriza abriendo tranquilamente la puerta, permitiendo que un grupo de más de 25 personas que cruzaron la frontera entraran y luego cerrando la puerta detrás de ellos nuevamente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha estado enviando personas que cruzan la frontera a estados y ciudades de refugio seguro dirigidos por demócratas, incluida la Gran Manzana, fue uno de los que expresaron su indignación por el último video.

