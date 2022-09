Agente uccide afroamericano disarmato nel suo letto

Entornointeligente.com /

WASHINGTON. – Ucciso a sangue freddo nel luogo in cui una persona è più vulnerabile, il proprio letto. È la tragica fine di Donavan Lewis, 20enne dell’Ohio ammazzato da un agente durante una perquisizione nel suo apartamento nell’ennesimo episodio di violenza della polizia americana contro un afroamericano, per di più disarmato.

L’incidente è stato catturato dalla body camera degli agenti in un video molto forte che la numero uno della polizia locale, Elaine Bryant, ha deciso di rendere pubblico assicurando la massima trasparenza sulla brutta vicenda. Nel filmato si vedono gli agenti in uniforme bussare e identificarsi alla porta della casa in cui si trovava Lewis attorno alle 2 del mattino. Due uomini aprono la porta dopo circa otto minuti e vengono fermati e ammanettati. Gli agenti quindi cominciano a perquisire l’abitazione con un cane.

Secondo quanto riferito dal Washington Post, i poliziotti stavano eseguendo un mandato di arresto contro il giovane per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di un’arma da fuoco. A un certo punto il cane porta gli agenti davanti ad una camera da letto, un poliziotto apre la porta e in lontananza si vede Lewis seduto sul letto. Pochi secondi dopo si sente solo un colpo secco di pistola e il cane abbaiare.

Il poliziotto che ha sparato e ucciso Lewis si chiama Ricky Anderson ed è da 30 anni nel dipartimento di Columbus. Secondo la numero uno della polizia, l’agente ha aperto il fuoco dopo aver visto che il 20enne aveva alzato un braccio con qualcosa in mano. Accanto al letto di Donovan, però è stata trovata solo una sigaretta elettronica.

«La dinamica dei fatti suggerisce che un presunto reato meriti un’esecuzione immediata», ha attaccato Kelly Sampson, esperta di giustizia razziale presso l’organizzazione contro la violenza delle armi Brady. La polizia di Columbus ha assicurato un’indagine approfondita su eventuali responsabilità e tuttavia nello Stato gli omicidi di afroamericani da parte della polizia sono ancora più diffusi che nel resto degli Usa.

Sempre a Columbus nel dicembre 2020, il 47enne afroamericano Andre Hill è stato ucciso da quattro colpi di un agente mentre usciva disarmato dalla casa di un amico. La sua famiglia ha ricevuto un risarcimento di 10 milioni di dollari dalla città. E l’anno scorso un agente ha ucciso in strada la 16enne Ma’Khia Bryant, ma è stato scagionato dopo un’indagine.

In generale, negli Stati Uniti un afroamericano rischia due volte e mezzo più di un bianco di essere ammazzato dalla polizia. Anche nel proprio letto. Lo scorso febbraio a Minneapolis, la città di George Floyd, il 22enne afroamericano Amir Locke è stato ucciso brutalmente da un agente che gli ha sparato al petto dopo un’irruzione nel suo appartamento mentre dormiva sul divano.

(di Benedetta Guerrera/ANSA).

