Aeropuerto de Dallas presenta propuesta de ?baños inteligentes? para frenar la propagación del Covid-19

El Aeropuerto Internacional de Dallas / Fort Worth está implementando una nueva tecnología que, según dice, puede ayudar a prevenir la propagación del coronavirus entre los viajeros. (Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth) ( Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth)

Los estudios han demostrado que la exposición al COVID-19 es ?extremadamente improbable? en un vuelo con una máscara, pero ir y venir del avión puede presentar riesgos adicionales.

Ahora, el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth está implementando nueva tecnología que, dicen los funcionarios, puede ayudar a prevenir la propagación del coronavirus entre los viajeros: el aeropuerto está instalando ?baños inteligentes?, entre otras mejoras, informó WFAA .

Los baños incluirán monitores en el exterior para que la gente sepa cuántos puestos hay disponibles, de modo que los viajeros no tengan que esperar dentro del espacio confinado, según el informe. Y las luces sobre los puestos servirán como indicadores, por lo que los usuarios no tendrán que tocar la manija de una puerta o llamar.

Los sensores en los baños también pueden rastrear la cantidad de personas que entran y salen, según el informe. Estos sensores también monitorearán el nivel de artículos de tocador como papel higiénico, jabón y toallas de papel, y alertarán a los equipos de limpieza cuando se estén agotando.

Por supuesto, hay más en un aeropuerto que los baños. DFW también está mejorando sus sistemas HVAC con iluminación UVC, que según la Administración de Alimentos y Medicamentos puede ser eficaz para inactivar el coronavirus

El aeropuerto también continuará con sus procedimientos de limpieza mejorados y mantendrá escudos de plexiglás en los puntos de control de seguridad y lugares de inspección de documentos, como se anunció en un comunicado de prensa a principios de este año

DFW is adding new technology to help purify air and sanitize surfaces at the airport. Over the next few months, Ultraviolet C (UV-C) lighting is being installed in our terminal HVAC systems to purify the air and help prevent the spread of the virus. pic.twitter.com/f9ssfzbQzN

? DFW Airport (@DFWAirport) October 1, 2020

?Desde enero, el aeropuerto DFW se ha comprometido a mejorar las medidas de saneamiento y seguridad?, dijo Ken Buchanan, vicepresidente ejecutivo de gestión de ingresos en el aeropuerto, en un comunicado escrito. ?Ahora que más clientes regresan a los aeropuertos, pedimos que todos hagan su parte para crear la experiencia de viaje más segura posible?

Este año viajan muchas menos personas de lo normal como resultado de la pandemia. Solo el mes pasado, la TSA informó haber examinado a más de 1 millón de pasajeros diarios desde marzo, aunque la cantidad de viajeros no ha vuelto a alcanzar el millón desde entonces. El jueves, la TSA registró solo 867,105 pasajeros, en comparación con más de 2,5 millones el mismo día del año pasado

El COVID-19 ha matado a más de 235.000 personas e infectado a más de 9,6 millones en los Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins. El promedio de siete días de nuevos casos confirmados cada día tiene una fuerte tendencia al alza a nuevos máximos en los EE. UU

Para aquellos que viajan, la TSA aconseja seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que incluye mantener una distancia de seis pies de los demás siempre que sea posible, usar una mascarilla durante toda la experiencia del viaje y colocar los artículos que deben quitarse durante la seguridad pantallas como cinturones, carteras y teléfonos dentro de los bolsos de mano

