Agenda Caraqueña

¿Cuántos cuestionamientos se presentan en las noches de conversa entre las amigas, cuánto hay de hallazgo cuando dos o más mujeres se encuentran para descubrirse? Esos son algunos que Ingrid Serrano Duque y Gaba Agudo decidieron colocar sobre la mesa y los micrófonos en la Pijamada Amor Propio, el podcast que volverá a grabarse en vivo desde el Teatro Premium de Los Naranjos.

En esta cita las asistentes disfrutarán rifas, regalos de las marcas aliadas y sorpresas, entre ellas la música de Alex Musanostra con estilos indie y folk. Para adquirir las entradas, solo deben ingresar al perfil en la red social Instagram @pijamadaamorpropio, ingresar al link que está en la Bio o adquirir las entradas en las taquilla digital del Teatro Premium de Los Naranjos

Fecha : sábado, 10 de septiembre a las 3:30PM.

Oscar D’ León celebra 50 años de trayectoria

El Sonero de Mundo, Oscar D’ León, estará compartiendo con el público y acompañado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, estos 50 años de carrera musical con una deslumbrante Gala Aniversaria.

Este artista global, que comenzó a escribir su formidable historia musical en 1972, a la edad de 28 años, cuando formó la Orquesta Dimensión Latina; festejará en grande su medio siglo de carrera con un inolvidable espectáculo en el Teatro Teresa Carreño. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro o en Ticketplate.

Fechas : viernes, 16 de septiembre a las 7:00PM, y sábado, 17 de septiembre a las 5:00PM.

«Diferentes» vuelve al Centro Cultural BOD

La comedia titulada «Diferentes», hace que Leonardo Villalobos regrese a las tablas en los roles de escritor y director con esta obra teatral en la que también comparte escena con los actores Wilmer Ramírez, Neyda Perdomo y Yomily Corredor.

«Diferentes» es una divertidísima comedia llena de enredos y situaciones confusas, pero con un mensaje maravilloso y una gran lección de vida. Las entradas se encuentran disponibles en las taquillas del teatro y a través de Ticketmundo.

Fechas : sábados y domingos de septiembre a las 6:00PM.

No dejes de ver «Muñeco Monstruo» en el Trasnocho con los más pequeños

Una niña maga científica crea un Muñeco-Monstruo, que al relacionarse con otros trata de ser aceptado quedándose en silencio para que sus palabras no asusten a los demás que no son como él. Pero no lo logra. Luego trata de disfrazarse, de vivir escondido detrás de una máscara pero también es descubierto y rechazado.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro y en Ticketmundo.

Fechas : sábados y domingos de septiembre a las 2:00PM.

