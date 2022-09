Agencia Europea insta a prepararse para nueva ola de Covid-19

Entornointeligente.com /

«La variante de ómicron BA.5 todavía es la variante dominante que circula en Europa», refirió Marco Cavaleri.

A pesar del descenso de los casos positivos a la Covid-19 en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) subrayó este martes que la pandemia aún no concluye y los países de la región necesitan prepararse para una nueva ola.

LEA TAMBIÉN:

OMS pronostica que se acerca fin de la pandemia de Covid-19

«Los datos han mostrado que en las últimas semanas ha habido una reducción en el número total de casos y fallecimientos causados por la Covid-19 en Europa», precisó el jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias y Vacunas de la EMA, Marco Cavaleri.

Sin embargo, refirió que «al acercarse el otoño, tenemos que prepararnos para una nueva ola de contagios», ya que ese escenario se ha presentado en los últimos dos años y puede repetirse.

In view of the autumn and winter season, we urge you to get your primary vaccination or to get revaccinated, if eligible, following the advice of your national health authority. #EMAPresser #COVID19

— EU Medicines Agency (@EMA_News) September 20, 2022 Cavaleri indicó que algunas variantes del coronavirus pueden propagarse más que otras, aunque reconoció que la predominante en Europa es la ómicron BA.5.

«La variante de ómicron BA.5 todavía es la variante dominante que circula en Europa», puntualizó el experto, quien acotó que «todavía tenemos que mantenernos en alerta ante otras variantes. Por ejemplo, la BA.4.6 se está propagando rápidamente en Estados Unidos y ya ha sido detectada en Europa. Además, la BA.2.75 es una variante de preocupación», dijo.

Por su parte el director médico de EMA, Steffen Thirstrup sostuvo que «lo que debería quedar claro desde la presentación del doctor Cavaleri es que en Europa todavía consideramos que la pandemia continúa».

Según los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins, en el mundo se confirman un total de 612.841.202 positivos a la enfermedad de la Covid-19 desde el inicio de la pandemia y 6.529.244 fallecidos.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com