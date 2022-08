«Agarrando carretera» en el paraíso con nombre de mujer: Venezuela

Entornointeligente.com /

La conductora Marian Barrios invita a los radioescuchas a recorrer Venezuela todos los domingos a partir de las 9 de la mañana por Frecuencia Feeling 97.1 FM.

Una hora de recorrido por las bellas carreteras de Venezuela y un sinfín de aventuras regala Barrios al volante con su programa radial.

«Venezuela tiene tanta belleza en su haber, que me atrevería a decir que es un paraíso terrenal. El amor por mi país y su imponente hermosura me han llevado a crear esta producción que estoy segura que poco a poco irá a enamorando a los radio escucha como me tiene enamorada a mí», comenta Marian.

«Con sus pueblos coloniales de historia, deslumbrantes arquitectura, una gastronomía tan diversa como para complacer a los más exigentes paladares y una gente única que siempre muestra su lado jocoso y alegre en cada rincón de nuestro país, esto y más escucharán en cada programa transmitido cada domingo por mi casa Frecuencia Feeling 97.1 FM», agregó Barrios.

