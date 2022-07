Entornointeligente.com /

WASHINGTON. – Un’auto entra in un parcheggio, due agenti in incognito escono dalla vettura e uno di loro apre il fuoco contro un ventenne afroamericano.

Il giovane terrorizzato scappa e si nasconde dietro una macchina, il poliziotto lo segue e continua a sparargli alle spalle fino a che non cade a terra, morto. L’ennesimo episodio di violenza sproporzionata da parte della polizia Usa contro un afroamericano è accaduto a San Bernardino, in California, sabato sera, ma il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza è stato diffuso soltanto nelle ultime ore suscitando orrore e shock in tutti gli Stati Uniti. «Gli hanno dato la caccia come a un cane», ha denunciato Audwin King, padre della vittima, Robert Adams, che aveva appena 23 anni. «Vogliamo giustizia per nostro figlio. La polizia dovrebbe proteggere e servire la comunità, non dare la caccia e uccidere», ha attaccato. Secondo la ricostruzione della polizia, gli agenti stavano indagando su un locale dedito al gioco d’azzardo nel quale Adams lavorava.

I poliziotti sostengono di essersi identificati e che il giovane fosse armato. Il video è senza audio, quindi non è possibile stabilire se effettivamente gli agenti abbiano urlato degli avvertimenti al ragazzo. Dalle immagini, tuttavia, i poliziotti non sembrano indossare l’uniforme e Robert non sembra avere una pistola in mano.

La madre di Adams, Tamika Deavila, ha negato che il figlio fosse coinvolto in attività criminali e ha raccontato ai media che si era diplomato con il massimo dei voti, aveva vinto numerosi premi e stava pensando di andare all’università per seguire un corso di economia aziendale.

«Sognava di aprire e gestire un negozio. Mi mancherà il suo sorriso, più di ogni altra cosa. Era un gentiluomo…». Per Ben Crump, l’avvocato che ha rappresentato la famiglia di George Floyd, si è trattato di «un’orribile esecuzione».

Nonostante l’indignazione e le proteste del movimento Black Lives Matter negli ultimi anni la violenza eccessiva da parte degli agenti, soprattutto contro la comunità afroamericana, continua ad essere una piaga negli Stati Uniti. Venti giorni fa l’afroamericano 25enne Jayland Walker è stato crivellato con 50 colpi dalla polizia ad Akron, in Ohio.

In generale, secondo la ong Mapping police violence, ogni giorno tre persone vengono uccise dalle forze dell’ordine. Nel 2022 sono già 633 i morti, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, che è stato l’anno con il più alto numero di vittime causate dalla polizia.

(di Benedetta Guerrera/ANSA).

