AFP y diputados valoran anuncios de Marcel sobre cotización adicional de futura reforma de pensiones

Las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, referidas a la futura reforma de pensiones -en el marco de Chile Day, en Estados Unidos-, no pasaron inadvertidas en la industria y el Congreso.

En su discurso, al cierre de la jornada del lunes en Nueva York, el titular de Hacienda no solo dio señales de tranquilidad a los inversionistas respecto de la economía local, sino que también respecto de la propuesta previsional que se ingresará en agosto próximo.

«Lo que debiera quedarnos claro es que no hay manera alguna de que tengamos una reforma que no se capitalice», dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Así, Marcel confirmó que «al menos la mitad» del 6% de contribución adicional de cargo al empleador que considera la futura iniciativa, «se va a dar sobre la base de la capitalización», dando señales del destino de los ahorros en el marco de la reforma y remarcando la importancia de la capitalización en el sistema para su sustentabilidad.

Para despejar las dudas, agregó que, independientemente de quiénes sean los actores y de cuánta competencia exista, «lo que debiera quedarnos claro es que no hay manera alguna de que tengamos una reforma que no se capitalice, porque estamos lo suficientemente avanzados en la transición demográfica para no basarnos en cualquier cosa que no sea la capitalización para asegurar un financiamiento de largo plazo».

De esta manera y combinando mecanismos que incrementen en el tiempo de contribuciones de los afiliados al sistema de pensiones, según Marcel, se podría reducir desde 14 a siete años la recuperación de los ahorros que salieron tras los tres retiros previsionales del 10%.

Consultada la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, respondió que «las declaraciones del ministro Marcel nos indican que él está muy comprometido con la recuperación del mercado de capitales. Nos quedamos a la espera de definiciones respecto a la reforma de pensiones y detalles de cómo aumenta los beneficios».

Visión del Congreso

Entre parlamentarios, en tanto, se plantearon algunas dudas y apuntaron a que el debate real estará en el Congreso, enfocado en los roles de trabajadores, las AFP y el Estado.

Para el diputado DC Alberto Undurraga, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, la referencia de Marcel al 6% no «precisa» si irá a capitalización individual o «a la necesaria capitalización colectiva que se requiere para la solidaridad intergeneracional, particularmente de hombres con mujeres».

No obstante, agregó que «el ministro dio señales de la necesidad de separar la industria de lo que es la administración y la inversión».

Asimismo, destacó la importancia de que «en las decisiones de inversión de los fondos individuales haya libre elección de parte de los afiliados».

El diputado independiente, Héctor Ulloa, afirmó que la discusión será sobre cuánto porcentaje de impuestos y cuánto de capitalización individual irá a financiar la pensión. «Lo importante sigue siendo garantizar pensiones dignas y, para eso, sin duda que una base fundamental tiene que ser el tributo, los impuestos. De ahí para arriba puede ser efectivamente logrado mediante un sistema de capitalización individual; me parece que es correcto. Pero partiendo de una base fuerte y potente de parte del Estado que garantice una pensión básica garantizada de carácter digno», detalló.

El diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, añadió que «independiente de las opiniones de ciertas carteras del Gobierno, lo importante va a ser cómo resolvamos esto en la discusión parlamentaria».

Recalcó que lo que espera «es abrir el espacio para que dirigencias sociales, sindicales, trabajadores y trabajadoras tengan una opinión de qué es lo que va a pasar con el sistema previsional».

Según Giordano se deberá estudiar la reforma completa. «Para mí no se resuelve sólo con porcentajes y sus destinos, sino que hay que entender cómo la nueva reforma se hace cargo de los principios de la seguridad social que actualmente en Chile no están presentes, entre ellos a solidaridad, universalidad y sobre todo la suficiencia», expresó.

Cuestionamientos

En la oposición, el diputado UDI, Cristián Labbé, destacó las palabras de Marcel «en torno a que el sistema de reparto no va a ser parte de la reforma de pensiones». Pero agregó que «lo importante es que los anuncios del ministro no sean con letra chica».

«Es importante que exista capitalización individual de fondos apropiables y heredables. Recordemos que ese fue el compromiso del Gobierno para frenar el quinto retiro», puntualizó.

En tanto, el diputado RN, Frank Sauerbaum, dijo que «por lo menos el 3% tiene que ir a un fondo individual de capitalización y el otro 3% pudiera ir a un fondo solidario, como ya se aprobó en la Cámara de Diputados».

Agregó que «incluso puede ser mayor el porcentaje y que hay que respetar la libertad de las personas para elegir el sistema de previsión que tengan en el futuro».

Para el diputado, «el Estado tiene que fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el largo plazo, aumentándola paulatinamente para acercarse a un monto similar al salario mínimo, pero debe haber una capitalización individual fuerte que maneje el sistema financiero adecuadamente y dé rentabilidad en el largo plazo para que haya un sistema paralelo al pilar solidario del Estado que se estableció», precisó.

En la misma línea, su par UDI, Henry Leal, destacó que «el ministro Marcel reconozca que es importante la capitalización individual en el sistema», y afirmó que espera que se dé más competencia en el mercado, con más actores que las AFP.

Sin embargo, criticó que «el ministro está especulando cuando plantea que va a reducir de 14 a siete años el plazo para recuperar parte de los ahorros que fueron retirados producto de los tres retiros. Creo que no hay justificación, no hay estudios, porque no hay experiencia, el sector público no ha administrado nunca los fondos, no tiene experiencia, muchas veces acá entra la política. Esperamos que si hay un organismo público sean personas idóneas, capacitadas, que estén en el mercado haciendo gestión en materia de gestionar recursos chilenos, hacer buenas inversiones con buena rentabilidad, pero creo que el Estado no tiene ningún tipo de experiencia al respecto», comentó.

