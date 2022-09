AFP: ¿es recomendable jubilarse en plena crisis en cascada? ¿Cuánto esperar?

Entornointeligente.com /

En un contexto como el actual, de fondos pensionarios deprimidos, no es recomendable la jubilación, consideró el gerente de Inversiones de Prima AFP, José Larraburre. Es importante tomar en cuenta que la actual desvalorización de los fondos de pensiones es temporal y se debe a factores tanto externos como internos, manifestó. Entre los elementos externos se encuentran la crisis en los mercados globales y la perspectiva de la economía mundial dada la guerra en Ucrania. Se suman la preocupación por la inflación, la crisis de la economía en China, entre otros, explicó. En tanto que entre los factores internos, la crisis política y el sexto retiro de los fondos de las AFP, añadió. En ese contexto, lo ideal sería esperar a que los mercados se recuperen , tal como lo hemos visto luego de otras crisis en los últimos años, comentó. Próximos a jubilarse Actualmente, un 3.91% de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) está cerca de la edad legal de jubilación, informó. Se trata de uno 300,500 afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que tienen entre 60 y 65 años, según el reporte más reciente publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), reportó. Bajo el contexto actual, considerando la desvalorización temporal de los fondos de pensiones a raíz de los factores externos e internos ya mencionados, no es lo más ideal acceder a la jubilación anticipada , pues se estaría realizando la pérdida y por ende afectando la pensión o el monto a retirar dependiendo de la modalidad que elija. Lo más conveniente es esperar hasta que los mercados se recuperen como se ha visto luego de otros periodos de crisis en años recientes , reiteró. Por ejemplo, en la crisis financiera internacional del 2008, denominada la Gran Recesión (crisis económica mundial que tuvo su origen en Estados Unidos), entre el 1 de enero y el 31 de octubre de ese año el fondo de pensiones se desvalorizó en 23.80% y del 1 de noviembre del 2008 al 31 de diciembre del 2009 se recuperó en 38.84%, resaltó. De igual forma, el fondo de pensiones también se recuperó de los efectos de la crisis del covid-19 en el 2020 , puntualizó. Modalidades de jubilación A continuación, sostuvo que existen distintas modalidades de jubilación por las que un afiliado puede optar (retiro programado y renta vitalicia), siendo cada afiliado un mundo diferente, es decir, que la modalidad que le conviene a uno no necesariamente es para todos. «Lo más recomendable es informar e instruir sobre todas las posibilidades y que el afiliado tome la decisión correcta de acuerdo a su necesidad», anotó. Algunos afiliados, al margen de su fondo previsional, cuentan con recursos económicos y por lo tanto quieren retirar, pero otros solo tienen su fondo pensionario y ello es lo único que les asegura el sustento para su vejez, refirió. Justo por esa razón no se puede determinar específicamente cuál es la modalidad a recomendar y lo que se hace desde el área Trámites de Prima AFP es brindar el abanico de posibilidades, anotó. Más en Andina: ??A partir del miércoles 1 de junio, será obligatoria la facturación electrónica para todas las empresas. ?? https://t.co/VoIyvaWlmy pic.twitter.com/kUE9CBct7z

