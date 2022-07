Afirman que sin sanción seguirán los  vínculos políticos de jueces y  fiscales 

Entornointeligente.com /

La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) Desirée Masi sostuvo que los jueces y fiscales que están afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y que votaron en las internas no deberían seguir ejerciendo el cargo.

Apuntó directamente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) señalando que no hay mucho que analizar en el caso y que estos agentes de Justicia deben ser destituidos, ya que la ley es clara en su prohibición de que formen parte de partidos políticos.

«Algunos fiscales están jodiendo. No es porque votaron nomás, de ninguna manera, así que basta de ser pusilánimes con gente que viola la Constitución y viola su propia ley, fiscales y jueces que tienen que impartir justicia. Esto es causal de remoción, ni un minuto más tienen que estar. No como ahora que encima se están plagueando, están enojados porque se tienen que desafiliar. Quiénes se creen estos. No son los intocables», expresó la legisladora.

Masi indicó que todos conocían la ley y tenían que haber renunciado a sus afiliaciones porque es una incompatibilidad.

Igualmente, dijo no confiar en que el Ministerio Público actúe al respecto, ni que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, investigue el hecho, por lo que insistió en que el JEM debe proceder.

La parlamentaria calificó al grupo como una rosca que se mueve con total impunidad.

«Qué ejemplo les estamos dando al fiscal y al juez que cumplen la ley, que se desafilió y que no hace actividad partidaria, resulta que queda en off side porque los otros sí lo están haciendo y lo presionan. El JEM no tiene nada que discutir porque acá, si no hay una sanción en serio, van a continuar», aseveró.

Investigación. El JEM decidió el pasado martes abrir una investigación preliminar en el caso de los jueces, camaristas y fiscales que votaron en internas partidarias, a sabiendas de que existe una prohibición de que agentes de Justicia tengan vinculación política.

La medida fue tomada a pedido del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia, quien manifestó que la institución no podía estar ajena a los hechos, en referencia a las publicaciones del diario Última Hora, que reveló que magistrados y fiscales estaban afiliados a ANR y además votaban en sus internas.

«Creo que es un hecho notorio, las denuncias que se formulan a través de la prensa, de fiscales y jueces que votaron en internas partidarias, situación que colisiona frontalmente contra la Constitución Nacional», expresó Ramírez.

Desde el Poder Judicial ya se abrió una investigación por parte de la Oficina de Ética Judicial y la Superintendencia de la Corte contra 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran 30 que votaron, cuatro de ellos aclararon que fue antes de ser jueces.

En tanto que el Ministerio Público se llamó a silencio en el caso de los fiscales.

Una investigación del diario Última Hora reveló que del total de 5.912 funcionarios que tiene la Fiscalía, incluyendo agentes, 4.492 están afiliados a la ANR. Existen en total 396 fiscales, de los cuales 258 son colorados, y 41 votaron en la última interna, el 20 de junio del 2021.

Precisamente, la fiscala general es la más señalada por sus vínculos con el Partido Colorado, especialmente con el sector de Honor Colorado.

Quiñónez no emitió ningún posicionamiento ni ordenó la apertura de sumario o investigación, como sí sucedió en el Poder Judicial.

