Afirman que Manchester City rechazó un trueque con el PSG por Neymar

La propuesta, presentada hace algunas semanas, era para intercambiar a la estrella brasileña por otro jugador del equipo inglés, del que no se da el nombre, aunque el medio sugiere que pudiera haber sido el centrocampista portugués Bernardo Silva. Sin embargo, el City «respondió rápido de forma negativa a esta posibilidad», señala Le Parisien. El entrenador del City, Pep Guardiola, «no desea desequilibrar la construcción de su equipo con la llegada» del brasileño, explica. Neymar está actualmente con el PSG durante la gira de tres partidos que el equipo parisino realiza en Japón. El diario recuerda que los propietarios y la dirección deportiva quieren desprenderse de un jugador que llegó en 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros pero que no ha respondido a las expectativas, aunque Neymar insiste en no marcharse y quiere explotar por fin en el club francés. El problema del PSG para intentar traspasarle es que el jugador, de 30 años, tiene una ficha de 30 millones de euros netos anuales en un contrato que expira en 2027. Más en Andina: ?????? El destacado deportista peruano Lucca Mesinas Novaro, de la disciplina de la tabla, recibió del Instituto Peruano del Deporte ( @ipdperu ) los Laureles Deportivos del Perú en el Grado de Gran Oficial. https://t.co/xMIMdpA0Q9 pic.twitter.com/WlmAKSJ09c

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 19/7/2022

