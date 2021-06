Afirman que “la OIT sigue monitoreando el caso Venezuela para determinar si incumple normas internacionales”

Entornointeligente.com / Caracas.- “Venezuela aún no es considerada como una nación que vulnera abiertamente los derechos laborales por Organización Internacional del Trabajo -OIT- y por lo tanto no fue incluida en la lista corta de países que no respetan los convenios internacionales. Pero esto no implica que en un futuro cercano la situación cambie, en caso de que persistan los incumplimientos de normas universales como la libertad sindical, la consulta tripartita y los métodos de fijación de salarios, entre otros aspectos.

Así lo informó José Vicente Rivero, secretario general de la Central de Trabajadores Asi Venezuela quien señaló que en la Conferencia Internacional del Trabajo 2021, efectuada a fines de mes pasado, la OIT se incluyó en la lista corta de 19 países que no cumplieron con las normas. Se trata de Bolivia, El Salvador, Honduras y Colombia, por Latinoamérica.

“Uno de los puntos esenciales es que Venezuela por no estar en la lista corta no significa que quedó libre de todo. El país no se incorporó por el hecho de que está para ser debatido en cuanto a la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el cumplimiento de la enmienda que se aprobó en la 341 reunión del consejo de administración de la OIT que se efectuó en marzo”, explicó Rivero.

Añadió que el Ministerio del Proceso Social del Trabajo de Venezuela ha convocado a encuentros de diálogo social que es una de las peticiones de la OIT. “En la práctica y aunque digan que no van a seguir recomendaciones de la OIT, en el Ministerio de la actual gestión gubernamental están cumpliendo con la convocatoria a las reuniones tripartitas, algo que no sucedía desde hace 22 años”, explicó el líder sindical.

El secretario general de la Central Asi Venezuela puntualizó que el Consejo de Administración de la OIT evalúa constantemente los avances que ha hecho Venezuela en cuanto a la enmienda aprobada por el consejo de administración de la OIT.

“Además, debe presentar un informe el cual va a ser debatido en la 343 reunión del consejo administrativo de la OIT que se va a celebrar en noviembre de este mismo año y es allí donde se tomarán decisiones que se llevarán a la conferencia 110 en junio de 2022 para determinar sobre si el país cumple o no las disposiciones que se emiten desde la OIT. No hay demora de ningún procedimiento, todo sigue su curso”, sostuvo.

Finalmente, José Vicente Rivero destacó que "uno de los puntos claves es que todavía Venezuela tiene la posibilidad de cumplirle a los trabajadores y empleadores, en cuanto al respeto de los derechos humanos, el respeto a la libertad sindical y en cuanto a lo que significa la libertad de asociación de empresas. De esa conducta dependerá que el consejo de administración de la OIT incorpore o elimine a Venezuela de las listas de naciones que vulneran derechos laborales".

