Afirman que casi toda la población mundial respira aire contaminado

El 97.3 por ciento de los más de siete mil millones de habitantes del planeta respira aire nocivo para la salud, concluyó una investigación elaborada por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago (EPIC), de Estados Unidos (EE.UU.)

El estudio del EPIC, que examina el Índice de Vida de la Calidad de Aire (AQLI por sus siglas en inglés) encontró que la contaminación del aire por Materia Particulada (PM2.5) es «la mayor amenaza para la salud mundial».

La institución académica aseveró que, en promedio, las personas en la actualidad disminuyen hasta 2.2 años su esperanza de vida por estar expuestas a este nivel de polución.

— Iredia Bright (@bright_iredia) July 29, 2022 Aseveró que el número de personas afectadas por esta problemática mundial representa al 97.3 por ciento de la población que respira PM2.5 o gases como el ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, entre otros.

Las PM2.5 tienen un diámetro de 2.5 micras -una milésima parte de un milímetro- y, por su tamaño tienen la potencialidad de entrar a los pulmones, luego a los alvéolos y por esa vía llegar al sistema circulatorio, explicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, Pablo Orellano.

Estas partículas sólidas, por el tamaño que tienen, «pueden estar suspendidas en el aire durante mucho tiempo y, por esa razón podemos respirarlas. Están en todos lados y pueden desprenderse de cualquier material como carbón, sílice, sales u otros compuestos orgánicos», mencionó el experto en Epidemiología Ambiental.

