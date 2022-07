Afirman que Acevedo no ha logrado alianza por poca capacidad de diálogo

Entornointeligente.com /

Guillermo Ferreiro , presidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), defendió una vez más el sistema de la Concertación Nacional , de cara a las elecciones nacionales, y señaló que el precandidato Euclides Acevedo irá solo, debido a su poca capacidad de diálogo.

«Euclides tiene todo el derecho de candidatarse solo. Pero los hechos son que su movimiento no ha logrado una sola alianza, demostrando su poca capacidad para el diálogo. Todo lo contrario ocurre en la Concertación, donde estamos más de 20 fuerzas políticas diferentes», afirmó en su cuenta de Twitter.

Defendió el acuerdo político, que ha alcanzado logros muy importantes, como consensuar un Tribunal Electoral Independiente (TEI), ganar la batalla por el Padrón Nacional y acordar un programa de gobierno conjunto. «Al menos tres movimientos colorados integran la Concertación», destacó finalmente.

Nota relacionada: Los desafíos de la Concertación

Los tuits del opositor son en respuestas a las declaraciones emitidas por Acevedo, también a través de Twitter, donde dio su parecer sobre la Concertación Nacional.

«Yo estoy por la Concertación Nacional, no por una concertación opositora. Yo voy con chapa propia, me nutro en mi programa de lo que la gente quiere y dice. Me veo con una dupla legitimada por movimientos y partidos que me apoyan», comentó.

Dijo que no está para un cambio de inquilino, sino por la alternancia, y que por eso en su gobierno tendrá ministros de todos los partidos.

También le puede interesar: Precandidatos de la Concertación siguen sin conformar duplas

A la pregunta de si esta posición suya traería división en la oposición respondió: «Cómo voy a dividir, si yo nunca estuve en la Concertación. Son mis amigos, no mis enemigos. De los cuatro candidatos el que pierda, pierde todo», declaró.

Con el fallo favorable del TSJE, los candidatos de la Concertación trabajan para acordar sus respectivas duplas, mientras que el tiempo para dicha inscripción ante la Justicia Electoral es en agosto, de acuerdo con el cronograma electoral. Varias de las figuras políticas de dicho bloque han manifestado la posibilidad de que algunos descabalguen y otros cedan su candidatura en pos de evitar una sangrienta interna en diciembre.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com