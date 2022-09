Afines al MAS exigen la renuncia del titular de la ABC por supuesta coima

Entornointeligente.com /

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) piden la renuncia del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, quien según informes extraoficiales aún no es investigado por el Ministerio Público en el caso de supuesta corrupción en esta institución. El funcionario aseguró que no renunciará a su cargo, pues dijo que las acusaciones en su contra se basan en mentiras y que él no cometió ningún delito. Ayer, militantes del MAS en Sucre protestaron por segundo día consecutivo, en puertas de la ABC Regional Chuquisaca, para demandar que Nina y el gerente regional, Hernán Palacios, se alejen de sus cargos para ser investigados. «Queremos transparentar nuestras instituciones públicas. Como miembros del MAS en Sucre, les pedimos transparencia y a Palacios y Nina que den un paso al costado y que la justicia les investigue imparcialmente. Vamos a seguir con esta vigilia hasta conseguir que renuncien», manifestó Hernán Ayllón, dirigente del MAS en este departamento, según Unitel. Al mismo tiempo, el dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Humberto Claros, dijo en Gigavisión que la justicia no debía disponer la reserva del caso y que esto es una señal de que puede existir protección hacia ciertas autoridades, como a Nina. «Que expliquen por qué han puesto en reserva este caso y por qué salen ahora en defensa del señor Nina, cuando la posición tiene que ser que se investigue plenamente este caso en el que ya hay dos aprehendidos. Desde algunos ministerios se está intentado proteger, es sospechoso que declaren en reserva», manifestó Claros. Añadió que un funcionario que permanece en su puesto de trabajo en medio de un escándalo de corrupción tiene la posibilidad de «incidir y condicionar el proceso de investigación», por lo que la opción más honesta sería la renuncia del cargo. Por su parte, el expresidente Evo Morales reiteró que Nina intentó reunirse de forma reservada con él, algo que fue desmentido por el presidente de la ABC, quien además manifestó su desconfianza en el líder del MAS. Morales añadió que negó la entrevista con la frase: «Yo no hablo con corruptos». Conclusión de obra A través de un pronunciamiento difundido públicamente, la empresa china Harbour Engineering Company manifestó su intención de concluir la doble vía Sucre-Yamparáez. Esta tiene un costo aproximado de 456 millones de bolivianos. Según el comunicado difundido por Unitel, la compañía colabora con las investigaciones y actúa conforme a ley.

Señalan corrupción en agencia estatal El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ányelo Céspedes denunció que la Agencia Estatal de Vivienda en Santa Cruz intenta cobrar hasta un 10 por ciento de los proyectos habitacionales que se proyectan en los municipios de San Miguel y San Julián a las empresas interesadas en adjudicarse los contratos. A través de una nota de prensa, el director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Juan José Espejo, señaló que se ha instruido el seguimiento de estos proyectos, los cuales fueron observados y anulados. En la nota de prensa no se brindaron mayores detalles sobre las denuncias del legislador del oficialismo.

