Afinal, bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa não vai fechar

Ao contrário do que tinha sido anunciado inicialmente , o bloco de partos da Maternidade Alfredo da Costa já não vai encerrar entre sexta e segunda-feira devido à falta de médicos.

Segundo o Público , que cita fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, terá sido o diretor da área de ginecologia e obstetrícia, Ricardo Mira, a disponibilizar-se para fazer urgência e completar a escala nos próximos dias, evitando o encerramento do bloco.

A informação foi atualizada esta quinta-feira de manhã no motor de busca criado no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para informar as grávidas sobre os horários de funcionamento das urgências de obstetrícia e ginecologia, que agora mostra que esses serviços estão abertos durante 24 horas nos próximos dias.

Subscrever Até então, o portal informava que o bloco de partos ia estar encerrado entre as 9:00 de sexta-feira e as 9:00 de sábado, sendo que segunda-feira apenas estaria a funcionar entre 0:00 e as 9:00.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que pertence a maternidade Alfredo da Costa, tinha indicado ao Público que apenas 44 especialistas estavam disponíveis para fazer serviço de urgência, três dos quais em licença de maternidade e oito com escusa de horário noturno – por terem mais de 50 anos, ou por estarem doentes ou ainda com licença de amamentação.

