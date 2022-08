Aficionados examinan camisetas de la Tri tras filtraciones

Entornointeligente.com /

A un día de la presentación de la camiseta de la Tri, los aficionados especulan con la indumentaria que utilizará en el Mundial de Catar 2022. El país se encuentra en expectativa por la indumentaria oficial.

En redes sociales, principalmente en Twitter, circulan tres modelos distintos de lo que supuestamente será la camiseta oficial de Ecuador. La empresa que diseña el uniforme, Marathon Sports, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol , no se han manifestado.

Tanto la empresa como el organismo utilizaron sus redes sociales para anunciar que el lanzamiento se hará este 25 de agosto de 2022 . Sin embargo, los aficionados ya especulan con supuestos diseños filtrados.

Será la cuarta cita mundial de la Tri, por lo que la expectativa es alta. La firma deportiva anunció los precios para que los hinchas consigan las camisetas en preventa , a través de su página oficial.

La camiseta de hombres cuesta USD 69,90 , la de mujeres está en USD 64,90 y la de niños

Modelos que se filtraron La primera camiseta que circuló en redes sociales se asemeja a la que usaron en las eliminatorias , con un diseño donde predomina el amarillo y el azul de las mangas se reduce a una franja en los hombros.

​

💛💙❤️🇪🇨 LA NUEVA PIEL 💛💙❤️🇪🇨

Se filtra la camiseta de la Selección Ecuatoriana de Fútbol para su participación en el Mundial de #Qatar2022 .

Precios de la camiseta mundialista de La TRI:

Hombre: $69.90

Mujer: $64.90

Niños: $59.90 pic.twitter.com/4T21QCl2Jr

— Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) August 23, 2022

En el segundo caso, se trata de un diseño similar a la primera ‘filtración’, en cuanto al predominio del amarillo . Sin embargo, en esta posible alternativa las mangas pasan a ser completamente rojas.

​

Aunque ya borró el tweet, si @bochadeportes14 lo dice le creo.

Abemus camiseta de la Tri. En lo personal no me gusta pero @marathonsports_ siempre me decepciona pic.twitter.com/aLhmPKCJi6

— elopinadorycriticon (@Garcamen09) August 23, 2022

La última trascendió este 24 de agosto. Se trata de un diseño similar al que se usó para la Copa América del 2019. El color principal es nuevamente el amarillo, pero ahora tendría una gran franja horizontal azul en el pecho con un detalle rojo encima, en forma de V.

​

EXCLUSIVO!!! 💣💥🔥

HABEMUS CAMISETA!!!

Esta es la nueva camiseta exclusiva de la tri!!!

Que te parece? pic.twitter.com/1qAhvHN4l8

— TermoEcu2022 (MUNDIALISTA 🇶🇦) (@TermoEcu2021) August 24, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com