Afición mexicana reclama a FIFA por poner a ‘Chicharito’ Hernández en Qatar 2022

La afición mexicana arremetió en redes sociales contra FIFA , pues decenas de aficionados reclamaron al organismo internacional que pusieran a Javier ‘ Chicharito ‘ Hernández como uno de los referentes de la Selección Mexicana de cara al Mundial Qatar 2 022 .

‘ Chicharito ’ fue candidateado por la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA para ser la referencia en el ataque del cuadro de Gerardo Martino en la justa mundialista.

«Es el máximo goleador de México en las Copas Mundiales de la FIFA . ¿Seguirá aumentando su cuenta en Qatar ?», escribieron en la cuenta oficial de Twitter, por lo que la afición se enojó al recordar que Hernández no será parte del Tricolor que dispute la justa mundialista.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar y aficionados expresaron que ‘Chicharito’ está vetado de la selección mexicana.

‘Chicharito’, elemento borrado por Martino rumbo a Qatar. Imago7 «Alguien que le avise a FIFA que en México tiene lamentablemente vetado a Chicharito y no lo quieren llevar», escribió uno de los usuarios por nombre Jorge Rodríguez.

«No. Por detalles que hizo el jugador, la FMF le dice no y ya no podrá portar la camiseta de la selección mexicana, dijo Karolina Guzper.

«Hasta la FIFA sabe que debe ir», escribió el usuario @Angelstradlin.

«Jajajaja, la FIFA haciendo presión. Saben que no irá al Mundial, ¿verdad?», acotó el usuario @doaahz_.

Daniel Mendoza plasmó: «No creo, la selección lo tiene borrado, y pues bueno», escribió en respuesta a la FIFA .

Desde 2019, año en el que Gerardo Martino tomó el timón de la Selección Mexicana , el delantro que juega en el LA Galaxy no es convocado, a pesar que han existido pláticas entre ambas partes.

Desde la Federación Mexicana de Futbol han dicho que el delantero no esta vetado, pero hasta el momento no se ha dado una razón por la cual el elemento no ha sido tomado en cuenta, más que es decisión del timonel cada convocatoria.

