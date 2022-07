Afición ‘abandona’ al Atlas en su debut como local tras el bicampeonato

Entornointeligente.com /

La afición del Atlas no respondió ante la presentación del bicampeón del fútbol mexicano, después de presentar una entrada muy floja en el primer encuentro como local del conjunto Rojinegro ante Cruz Azul, uno de los llamados cuatro ‘grandes’ de la Liga MX.

Después de disputar las dos primeras fechas en calidad de visitante ante América y Toluca, el conjunto Rojinegro regresó a casa con una entrada muy pobre por parte de sus aficionados, luego de que se hicieron presentes pocos aficionados en la parte baja, además de las zonas C Norte y B Poniente.

De igual manera, la zona B Oriente y C Sur permaneció sin aficionados después de que no se habilitó la venta para esas zonas, además de la zona para el grupo de animación de Atlas, quienes no estuvieron presentes después de la sanción impuesta por la Liga MX tras su visita a la cancha del Estadio Azteca.

Aunado a la baja entrada por parte de los seguidores del Atlas, un sector de aficionados tuvo problemas para ingresar al inmueble, debido a que la empresa que actualmente maneja la venta de boletos no envió los códigos de ingreso a los seguidores.

La afición no respondió para el juego de Atlas vs Cruz Azul. Imago 7 El pasado torneo Atlas contaba con otra empresa que se encargaba de la venta de abonos, sin embargo, ante el cambio de empresa de cara al actual torneo, otro sector de seguidores no recibió el código para acceder al inmueble motivo por el que tuvieron que recibir una entrada provisional.

Aunque el encuentro ya había iniciado, el acceso de la afición tardó más de lo esperado, luego de que con la implementación del Fan ID y con la lluvia que se hizo presente previo al juego, se demoró el acceso de la afición.

Ya con el minuto 30 de disputado el encuentro, y pese a todas las dificultades en los accesos el ingreso a la entrada al Estadio Jalisco no mejoró, pese a contar con una gran cantidad de aficionados de Cruz Azul en las gradas.

