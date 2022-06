Afeganistão no círculo

Entornointeligente.com /

Desde que as tropas dos EUA e da NATO deixaram o Afeganistão, depois de quase 20 anos a tentar construir um país autossustentável contra o regime talibã, as coisas estão a começar a voltar aos tempos do ex-presidente dos EUA George Bush. Ele decidiu invadir aquele país, após o ataque ao World Trade Center em Nova Iorque em 2001. O governo talibã foi derrotado e começaram os esforços para criar um novo Afeganistão.

Como sabemos agora, as coisas não correram como deveriam ter corrido. O movimento talibã sobreviveu com sucesso até agora e emergiu com força suficiente para se impor como uma alternativa às forças estrangeiras, depois de tantos biliões de dólares serem gastos na construção de um novo Exército afegão. Nada funcionou bem e terminou na catástrofe da humilhante evacuação, deixando toneladas de equipamentos militares e outros para as forças vitoriosas dos talibãs.

É claro que alguns dos líderes talibãs moderados foram suficientemente espertos, afirmando que o país, sob o seu domínio, não voltaria às medidas religiosas extremas impostas aos cidadãos. Eles pediram apoio para construir o novo Afeganistão e serem aceites pela comunidade internacional como um país normal (o que realmente significava levantar as sanções internacionais contra eles e disponibilizar fundos financeiros tão necessários para o país empobrecido). Esse tipo de declaração também pretendia tornar mais fácil para o governo dos EUA justificar a sua evacuação, dando-lhes uma espécie de «prova» de que não tinham sido derrotados pelo grupo dos bandidos radicais religiosos.

Como os talibãs veem agora as coisas, o seu maior inimigo já não é a NATO e os EUA. É novamente o Estado Islâmico, que também está a tentar usar a confusão naquela parte do mundo, criada pela retirada dos EUA em agosto do ano passado.

Como era de se esperar, hoje as coisas parecem bem diferentes. Os líderes moderados do movimento talibã são lentamente substituídos por linhas-duras, silenciosa e obviamente de forma organizada, para que as «boas e velhas restrições» à vida quotidiana possam ser impostas. O exemplo mais óbvio dessa estratégia é visível na situação das mulheres e das jovens, no que diz respeito à sua livre circulação e educação. O processo da sua eliminação da vida civil normal está a ganhar velocidade e vai terminar onde foi interrompido em 2001. De acordo com o relatório da ONU sobre as sanções impostas ao movimento talibã, há agora 41 pessoas nos novos cargos do governo que fazem parte da lista negra de sanções que foi criada pela ONU. Além de que os governantes do «novo» Afeganistão se sentem suficientemente fortes para que o jogo de parecerem «boas pessoas» esteja a chegar ao fim. Será porque a atenção daqueles que os poderiam depor está voltada para outros problemas graves como a guerra na Ucrânia?

Mas há outro assunto muito sério para os novos governantes de Cabul que, com certeza, trará o mesmo foco de volta ao Afeganistão. Como os talibãs veem agora as coisas, o seu maior inimigo já não é a NATO e os EUA. É novamente o Estado Islâmico, que também está a tentar usar a confusão naquela parte do mundo, criada pela retirada dos EUA em agosto do ano passado. Eles estão mais ativos do que antes, os seus líderes estão no Afeganistão e obviamente planeiam lá ficar. Ao mesmo tempo, os talibãs não são capazes de dedicar a mesma atenção aos combatentes da Al-Qaeda, que também estão a fazer o possível para aproveitar a situação. Algumas informações vindas da ONU afirmam que os talibãs estão mais dispostos a cooperar e tolerar as atividades da Al-Qaeda e alguns outros grupos radicais menores, preparando-se para enfrentar a organização do Estado Islâmico. Não há indicações de que qualquer uma dessas organizações esteja capaz agora para ações internacionais, mas esse momento pode chegar num futuro próximo.

Também é óbvio que as minorias no Afeganistão, como os tajiques e uzbeques, já não fazem parte do governo em Cabul, que é predominantemente da etnia pastune, o que está a preparar o cenário para a resistência daqueles, seja ela militar ou não. Se acrescentarmos a isso a insatisfação das pessoas que no passado se beneficiaram com a abertura da sua sociedade a um modo de vida muito mais livre, a possibilidade de uma nova guerra civil pode estar a formar-se novamente. O período dos últimos 20 anos foi suficientemente longo para influenciar a opinião pública do povo do Afeganistão, que espera do seu governo muito mais liberdade do que o movimento talibã lhe pode dar.

Então, quantos inimigos podem combater os talibãs ao mesmo tempo? E com o quê? Com armas e medidas ainda mais duras que afetam a vida quotidiana do povo afegão? Parece que eles acabaram de entrar no círculo de acontecimentos que os podem levar de volta a 2001 e à invasão do seu país pelos EUA e NATO.

Antigo embaixador da Sérvia em Portugal e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE

