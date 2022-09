 Afectos de Antonio Vale | Por: Thaís Huz

Entornointeligente.com /

Coro. «Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo» Alberto Cortez. Aprendí que si queremos amigos debemos aprender a ser amigos y vibrar en esa frecuencia, inspirada leí el brillante discurso del Prof . Henry Montilla, para su amigo Antonio Vale, mientras tanto pensé eso fue lo que hicieron estos seres vibrar con empatía para dar lugar a la amistad que durante años plantaron y regaron como dos buenos afectos con la premisa del amor y la hermandad Toño, hoy reposa eternamente a lo lejos del mundo terrenal; el sábado 17 de septiembre a las 11am, en el liceo Rafael Rangel el Prof. Henry Montilla, disertó su escrito «En homenaje al Prof. Antonio Vale B.» Exposición que acarició el espíritu de los presentes. Distantes del mundo almas que acompañan a «Pancho Tijeras» allá en el cielo vieron que él, se asomó por una ventana adornada de coloridas flores con ricas fragancias se quedó mirando y a lo lejos, vio una luz en la que divisó afectos sentados en el lobby del liceo Rafael Rangel lugar que amó de su natal tierra Valera, concentradamente con quietud y silencio escuchó, evaluó con orgullo y alegría la destacada pluma convertida en voz de su querido homólogo aquí en la tierra Henry Montilla, dicen que los azules ojos de Toño, eran aún más saltones y brillaban de felicidad la emoción no le cabía en el pecho aplaudió ruidosamente al ver la convocatoria de tanta gente bonita, solidaria e inolvidables familiares y amigos como: María Vale, Emiliano Hernández Vale, Aura Briceño Vale, Benigno Contreras, Dimitri Briceño, Luis Huz , Morelia Valero, Mercedes León de Montilla, María Gabriela Briceño de Aranguibel, Ana Rivas de Berríos, Paula Rivero, Libertad León, Luis Carlos Guerrero, Rosario Pacheco, Nena Medicci, Alirio Rangel, Nino Di Bartolomeo, Leonardo Montilla, José Rosario, Yherdyn Peña, Luis Peña (La pulga ), Edgar Salas ( Pérez Jiménez), entre otros. Indudablemente el Prof. Henry expresó un mensaje con rico matiz, timbre de voz, sentimientos y emociones desbordadas que hacían recular a luminosos escenarios compartidos con y desde el ciudadano académico, docente universitario, articulista, escritor, cuentista, poeta, familiar y amigo, un discurso que lleva consigo investigación conocimiento y causa, impecable compilación que invita a detenerse en la trayectoria de Antonio Vale, y aunque toca profundo vacío también incita a dejarse seducir por ese modelo de hombre con vasto legado; mi consideración para quienes hicieron posible el evento: Henry Montilla, Marlene Briceño, Pedro Rendón y Amable Vielma merecedores de reconocimiento y gratitud extensivo a quienes con sentimiento de hermandad; Fernando Aranguibel, Alexi Berríos, Daniel Perdomo, José Hernández, Carlos Montiel y Fernando Montilla otorgaron de su tiempo para hacer alocuciones y honrar la memoria del amigo; igual para todas las personas que enviaron mensajes desde otras Latitudes Antonietta Vale, hija de Antonio Vale, Elda Vale, hermana y María Fernanda Castro Vale, sobrina imposible no mencionar las frases amorosas y canciones que tocaron la hebra humana con la magistral y aterciopelada voz de Morelia Valero, interpretando la canción «Cuando Un Amigo Se Va» Con anhelo cierro este escrito en reproducción de la segunda estrofa de la canción con la que se identificarán. «Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río « Gracias por tanto Antonio Vale, desde este suelo noble llamado Valera, tus amigos te mandan a decir que te sembraste en sus corazones y nunca te olvidarán. Descansa en paz… . Siguiente Se expande actividad comercial vía al Santuario de JGH Publicidad Opinión

