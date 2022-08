¡AFECTADO! Alec Baldwin perdió al menos 5 trabajos desde su accidente en el rodaje de «Rust»

Entornointeligente.com /

Alex Baldwin ha hablado nuevamente sobre el accidentado rodaje de su cinta ‘Rust’, en el que la directora de fotografía, Halyna Hutchins, fue asesinada a tiros en el set el pasado mes de octubre.

En una nueva entrevista con la CNN, el actor aseguró que desde ese momento ha perdido cinco trabajos: «Ayer me despidieron de otro trabajo. Todo estaba listo para rodar una nueva película, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estos chicos y ayer me dijeron que no querían hacer la película conmigo por esto», afirmó Baldwin.

Sin embargo, en estos complicados momentos el intérprete ha tenido el apoyo y amor de su esposa Hilaria, a quien le atribuye su permanencia en la industria.

«Si no tuviera a mi mujer, no sé dónde estaría ahora… si no la tuviera a ella, probablemente habría renunciado, me habría retirado, habría vendido todo lo que tengo, hubiera comprado una casa en el medio de la nada y simplemente hubiera encontrado otra cosa que hacer, vender bienes raíces, no sé».

Al parecer, el actor ha aprendido una lección, pues ha dicho que en caso de volver a un set de cine o televisión, se negará a trabajar con armas reales y dejará la creación de pistolas a los efectos especiales.

Desde el accidente, el actor no ha dejado de pensar en Hutchins y en todo lo que ocurrió el día que le dispararon el pasado octubre.

«Todo el mundo la adoraba como persona. Que haya muerto es lo peor de todo. Alguien murió y fue evitable. Fue tan innecesario. Cada día de mi vida pienso en eso».

Ahora, Alec está a la espera de la decisión de los fiscales, quienes considerarán si se le acusará penalmente por el accidente en el rodaje del western en Nuevo México. Mientras tanto, él ha responsabilizado de la tragedia a Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años, que trabajaba como armadora y ayudante de atrezzo en ‘Rust’, así como al ayudante de dirección, Dave Halls -de quien se dice que tiene entre 48 y 51 años- que le entregó el arma.

«Alguien puso una bala real en el arma y debería haberlo sabido. Ese era su trabajo (de Gutiérrez Reed). Su trabajo era mirar la munición y poner la bala falsa o de fogueo. Se suponía que no debía haber ningún cartucho real en el set. Hay dos personas que no hicieron lo que debían hacer. No estoy diciendo que quiero que vayan a la cárcel, pero sí quiero que todos sepan que esas dos personas son las responsables de lo que sucedió».

