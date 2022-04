Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carnaval Eleições na França Destaques do Fantástico BBB22 Ações do Twitter sobem 6% com aprovação de compra por Elon Musk Rede social anunciou nesta segunda-feira (25) que fechou um acordo definitivo para ser comprado pelo bilionário em uma transação estimada em US$ 44 bilhões. Por g1

25/04/2022 16h13 Atualizado 25/04/2022

1 de 2 Telas exibem as informações de negociação das ações do Twitter no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na cidade de Nova York — Foto: REUTERS/Brendan McDermid Telas exibem as informações de negociação das ações do Twitter no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na cidade de Nova York — Foto: REUTERS/Brendan McDermid

As ações do Twitter operam em alta de 6% nesta segunda-feira (25) com as notícias de um acordo de venda da empresa para o bilionário Elon Musk .

Segundo o jornal «The Wall Street Journal», as partes se reuniram neste domingo para discutir uma venda avaliada em US$ 54,20 por ação, ou US$ 44 bilhões. Isso representa um prêmio de 38% sobre o preço dos papéis em 1º de abril.

SAIBA MAIS

Elon Musk fecha acordo para comprar Twitter ENTENDA : por que o bilionário quer comprar a rede social e o que pode mudar na plataforma INVESTIMENTO : Musk pretende destinar US$ 21 bilhões de sua fortuna para realizar a transação

Desde o início do pregão desta segunda, os papéis da empresa passaram a subir com notícia de que o conselho da rede social poderia chegar aos termos finais do acordo ainda hoje.

Há duas semanas, Elon Musk fez uma oferta de US$ 43 bilhões (cerca de R$ 205 bilhões) em dinheiro para assumir o controle total da rede social.

Inicialmente, a negociação foi rechaçada por acionistas e o conselho chegou a adotar o mecanismo de «poison pill» («pílula do veneno», em tradução livre) para frear a investida do bilionário.

O que pode mudar?

2 de 2 A conta do twitter de Elon Musk é vista através do logotipo do Twitter — Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration A conta do twitter de Elon Musk é vista através do logotipo do Twitter — Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

O interesse do bilionário Elon Musk de comprar o Twitter levanta dúvidas sobre as motivações do fundador da Tesla e o que ele pode mudar na plataforma.

Para Musk, o serviço não está cumprindo seu potencial como uma «plataforma de liberdade de expressão», enquanto as empresas de mídia social estão implementando ações para conter a desinformação e o discurso de ódio.

O bilionário insiste que não está interessado em ganhar dinheiro com o Twitter e que sua motivação surgiu da percepção de que «ter uma plataforma pública que seja o mais confiável possível e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização».

Por outro lado, o bilionário já chegou a pedir para a plataforma reprimir contas de spam, o que implica em mais moderação.

Valor controverso

As opiniões dos acionistas do Twitter variem sobre qual seria um preço justo para um acordo, muitos entraram em contato com a empresa depois que Musk delineou seu plano de financiamento de aquisição na quinta-feira (21).

Segundo a Reuters, esperava-se que o conselho do Twitter avaliasse que a oferta de Musk é muito baixa quando o resultado dos lucros trimestrais da empresa forem divulgados na próxima quinta-feira (28).

No entanto, alguns acionistas queriam que o Twitter busque uma oferta melhor de Musk , cujo patrimônio líquido é estimado pela Forbes em US$ 270 bilhões (R$ 1,3 trilhão).

Em sua melhor fase, as ações do Twitter foram negociadas acima de US$ 70 nos últimos 12 meses e atingiram o pico de US$ 80,75 em fevereiro de 2021.

Musk diz que não tem casa própria e mora em imóveis de amigos Elon Musk recusou convite de Bill Gates para reunião sobre iniciativas filantrópicas

Quem é Elon Musk, bilionário eleito ‘Personalidade do Ano’ pela revista ‘Time’

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com