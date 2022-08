Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá vuelos de 2 a.m. a 5 a.m. durante 2 meses

Entornointeligente.com /

«Sobre los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista de aterrizaje actual del Aeropuerto Jorge Chávez, del 29 de agosto al 29 de octubre de 2022, LAP precisa que esta labor se lleva a cabo en el marco del Plan de Mantenimiento Preventivo de la pista de aterrizaje, plataforma y áreas de maniobra, el cual se reportó con la debida anticipación, en noviembre del 2021, cumpliendo así con lo dispuesto por el MTC», señaló en su cuenta de Twitter. La empresa operadora aclaró que esta medida no ocasiona cancelaciones ni reprogramaciones en los vuelos porque las aerolíneas estaban informadas con anticipación. «Las líneas aéreas reciben esta información, oportunamente, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, instancia a la que solicitan la aprobación de sus itinerarios de vuelo», manifestó LAP. «Este tipo de trabajos se programan con anticipación, por lo tanto la autoridad aeronáutica dispone que no hayan vuelos en estas franjas horarias, por lo cual esta medida no genera cancelaciones ni reprogramaciones de vuelos», agregó.

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 (FIN) CNA/JJN Publicado: 11/8/2022

