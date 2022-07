Aeroporto. Montenegro diz que PSD «não vai decidir na vez do Governo»

Entornointeligente.com /

O líder do PSD considera haver uma «tentativa» por parte do Governo «de encostar a responsabilidade» pela decisão da nova solução aeroportuária da Lisboa aos sociais-democratas, apesar de prometer que o partido se mantém disponível para dar «contribuições».

«Eu quero ser muito claro: O PSD é um partido responsável, é um partido que entende que estas obras estratégicas, estruturantes, devem merecer um consenso tão alargado quanto possível, mas não vamos inverter os papeis. Quem tem de governar é o Governo, nós cá vamos fazer oposição responsável, como digo, mas oposição», declarou no domingo à margem da Festa do Chão da Lagoa do PSD/Madeira.

Luís Montenegro lembrou que o novo aeroporto de Lisboa é uma obra que, em sete anos, «o PS não conseguiu colocar no terreno» e que até agora, «nem sequer as obras no aeroporto da Portela se iniciaram».

Realçando que o «caos» nas chegadas em Lisboa é uma «situação intolerável», incitou o Governo «a antes de mais, tratar do Aeroporto Humberto Delgado», para que a economia e o turismo não saiam ainda mais prejudicados.

