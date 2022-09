Aeroporto de Montpellier fechado após avião derrapar até ao lago

Entornointeligente.com /

As autoridades francesas fecharam no sábado o aeroporto da cidade de Montpellier, no sul do país, depois de um avião de carga aterrar na pista e acabar com o nariz num lago contíguo.

Os três tripulantes do Boeing 737 escaparam ilesos do acidente, disseram as autoridades locais.

O município da região de Herault revelou que o aeroporto ficará fechado para aviões de passageiros e de carga até novo aviso como medida de segurança, até que uma empresa especializada venha retirar o avião.

Subscrever Montpellier aéroport. Opérations préparatoires au levage de l»avion prévu dans la journée. Le poids de l»appareil et de sa cargaison est estimé à 50 tonnes. pic.twitter.com/0SJnkufYW2

– Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) September 25, 2022

«Não reabriremos o aeroporto enquanto a aeronave estiver na pista e a investigação não estiver concluída», disse à AFP uma fonte do aeroporto, que pediu para não ser identificada.

«Após a retirada da aeronave, a pista também será cuidadosamente verificada», acrescentou a mesma fonte.

Vinte e um voos comerciais estavam previstos para sábado no aeroporto que na época alta recebe até 197 mil passageiros por mês.

«Um incidente técnico impede a operação normal», diz uma mensagem em inglês no site do aeroporto intitulada «encerramento do aeroporto de Montpellier». O site mostrou que os voos foram cancelados ou desviados para Marselha.

