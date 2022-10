Aeroporto: Câmara de Lisboa chumba proposta do PCP para desativar a Portela

Entornointeligente.com /

A Câmara Municipal de Lisboa chumbou na segunda-feira uma proposta do PCP para a desativação faseada do Aeroporto Humberto Delgado [Portela], enquadrada no âmbito da discussão da nova infraestrutura aeroportuária para a região.

As propostas foram apresentadas durante a tarde na reunião do executivo municipal de Lisboa, presidido pelo social-democrata Carlos Moedas, e suscitaram, durante a sua discussão, uma unanimidade nas posições do PSD e do PS, que as consideraram «extemporâneas».

