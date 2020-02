Entornointeligente.com /

Aeronave Falcon 90 matrícula YV-2486. | Foto: JETPHOTOS

Una aeronave de Pdvsa sancionada por EEUU habría despegado este domingo con destino hacia República Dominicana.

lapatilla.com

El avión Falcon 900 con matrícula YV-2486 de la compañía petrolera venezolana había salido el pasado jueves desde Maiquetía con destino a La Orchila. Durante la mañana del domingo 9 de febrero, salió desde la capital de la isla de Bonaire rumbo Santo Domingo.

La aeronave estuvo poco tiempo en República Dominicana antes de aproximarse a su siguiente parada en Cuba, de acuerdo a una información publicada por el periodista Federico Black en su cuenta de Twitter.

El Falcon 900 de PDVSA matrícula YV-2486, despegó el jueves de Maiquetía a La Orchila. Esta mañana salió con rumbo a Sto. Domingo, Rep. Dominicana y de allí partió con rumbo a Cuba. pic.twitter.com/Au4PCXSdEy

— Federico Black B. (@FedericoBlackB) February 9, 2020

Ademas esta siendo investigado por autoridades suizas luego que el año pasado llegara a ese país con Jorge Arreaza como pasajero.

Ha estado registrado (el avión) en posible tráfico de oro entre Venezuela y Emiratos Árabes. https://t.co/OCo47KErPy

— Federico Black B. (@FedericoBlackB) February 9, 2020

The post Aeronave de Pdvsa sancionada por EEUU habría despegado hacia República Dominicana appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com