Aerolíneas ofertan vuelos ‘a ninguna parte’ y causan polémica

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN La aerolínea australiana Qantas pensó que era importante ‘innovar’ en tiempos de covid-19 para impulsar a sus clientes a viajar e intentar salvar la compañía por la falta de ingresos. Entonces, el jueves 17 de septiembre del 2020, la empresa ofertó vuelos ‘a ninguna parte’ y logró vender todas las plazas en cerca de 10 minutos.

El título, sin embargo, es una estrategia publicitaria. La propuesta planteada por Qantas consiste en sobrevolar , el próximo 10 de octubre, varios de los principales atractivos turísticos de la nación australiana y reveló una curiosa necesidad de los viajeros: volar por el placer de volar.

El vuelo no llegará a Tierra, sino que los usuarios mirarán los espacios a través de la ventanilla , se alimentarán con el menú preparado por la aerolínea y volverán a casa en un par de horas. Pero la compañía, además, ofrecerá viajes de 12 horas a la Antártida a bordo de aviones Boeing 787 para intentar suplir los efectos económicos negativos causados por la pandemia del covid-19 .

Pero Qantas no será la única empresa en ofertar este tipo de vuelos , sino que, por ejemplo, Singapore Airlines está ideando la misma estrategia, algo que inquieta y levanta críticas a los grupos que trabajan por la defensa del medioambiente . En el caso de la aerolínea, su equipo ha calibrado la propuesta de ofrecer una serie de vuelos ‘a ninguna parte’ en los que los viajeros despegarán y aterrizarán en el mismo aeropuerto.

El conflicto llega -según organizaciones ambientales- en que el plan de reactivación implica el ascenso de emisiones de gases que solo lograrán intensificar el cambio climático .

La oenegé Climate Rally se solidarizó con Singapur Airlines y dijo comprender la dura situación económica que enfrenta la compañía, sin embargo, ratificó su oposición a los vuelos ‘a ninguna parte’.

“Primero, incentiva los vuelos que emiten mucho carbono sin justificación y, segundo, es solo un parche que distraer de las políticas y los cambios de prioridades necesarios para mitigar la crisis climática “, indicó la organización en un documento oficial difundido por medios internacionales.

La situación en Singapur Airlines se ha complicado, pues anunció el despido de 2 4000 empleados por la falta de recursos económicos , además de dejar en tierra el 90% de su flota, según publica el portal de noticias español ABC.

Aunque no son nuevos, este tipo de vuelos se volvieron a popularizar durante los últimos tres meses. La aerolínea japonesa ANA, por ejemplo, también comenzó a ofrecerlos con una temática hawaina, mientras que la aerolínea StarLux Airlines oferta sobrevolar el mar de China meridional durante más de tres horas, sin aterrizar.

