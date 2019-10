Aerolíneas internacionales anticiparon que no utilizarán el aeropuerto de López Obrador

Entornointeligente.com /

A Copa Airlines, Aeroméxico y LATAM les preocupan sobre costos y desastres en la conectividad El plan oficial indica que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía está listo para operar en el año 2022 (Foto: Archivo) Aerolíneas internacionales advirtieron que no utilizarán el Aeropuerto de Santa Lucía y seguirán empleando exclusivamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como su base de operaciones aéreas, para evitar problemas de sobre costos y desastres en la conectividad. Nuestro modelo de negocio de red, advirtió, sólo necesita operar en uno de los aeropuertos . “No hace sentido operar en dos tan próximos porque nuestros equipos a veces van a Guadalajara o a Nueva York y cambiar pasajeros, el equipo y hacer un brinco de 15 kilómetros y segmentar las operaciones aumenta los costos “, señaló Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, durante su participación en un evento organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Pedro Heilbron, directivo de Copa Airlines, explicó que para ellos también resulta suficiente operar en uno solo de los aeropuertos y usarán el que utilice Aeroméxico, porque tienen una alianza de conectividad con la aerolínea mexicana. “No todos los (pasajeros) que llegan al DF van al DF, algunos van a otras ciudades pequeñas y grandes. Si Aeroméxico está en un aeropuerto y nosotros en otro no funciona “, indicó el CEO de Copa Airlines, en el foro celebrado en Brasilia. Anticipa Aeroméxico que no utilizará el aeropuerto de López Obrador (Foto: Captura de pantalla) Enrique Cueto , director ejecutivo de LATAM Airlines, se manifestó en el mismo sentido y empleó el caso de Argentina, para explicar el alcance de los problemas de operación simultánea en dos aeropuertos. “En Argentina parte de su drama es tener separadas sus operaciones y sus vuelos. Para el país es un desastre . Llegas a Ezeiza y te tienes que ir al otro para operaciones”, agregó. Las aerolíneas y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) siguen a la espera de que el gobierno de México les presente el diseño del espacio aéreo para evaluar la sustentabilidad de las operaciones . “Los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo y si no hay un espacio aéreo sostenible, es muy difícil tener una operación terrestre también sostenible “, finalizó el director de Aeroméxico. Aerolíneas internacionales Copa Airlines es una aerolínea internacional de Panamá. Vuela a 80 destinos en 33 países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Es subsidiaria de Copa Holdings S.A y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance. Aeroméxico es una aerolínea azteca que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene una flota de 71 aeronaves y realiza vuelos directos hacia y desde México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. También ofrece vuelos de código compartido con las empresas asociadas a la alianza Skyteam: Delta Air Lines, Air France y Korean Air. LATAM Airlines es una aerolínea formada por aerolíneas sudamericanas. Es la única que opera 136 vuelos en 24 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe; así como de Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Constituye la aerolínea con la mayor cantidad de rutas aéreas y un total de 287 aviones en su flota. AMLO y Santa Lucía El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este lunes los avances registrados en las obras del aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía. El mandatario mexicano refirió que hace una semana, un juez federal dio el último revés al amparo colectivo #NoMásDerroches , que interpuso 147 recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía, para revivir el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que planeó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al cumplirse 10 días de la inauguración de los trabajos de edificación, AMLO reiteró que el aeropuerto de Santa Lucía permitirá desahogar la saturación que actualmente tiene el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), uniendo la red aeroportuaria con el Aeropuerto de Toluca, y envió un mensaje a sus rivales políticos en un estilo coloquial e irónico. “Tengan para que aprendan (…)Suelo firme, no fango”. De acuerdo con el plan oficial, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía estará listo en la primera mitad de 2022 y planea inaugurar las operaciones el 21 de marzo, para celebrar el natalicio de Benito Juárez. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Una victoria para AMLO: juez negó suspensión definitiva de las obras del aeropuerto de Santa Lucía Para líneas de bajo costo y de carga: así será el aeropuerto de Santa Lucía López Obrador arranca construcción del Aeropuerto de Santa Lucía: promete finalizarlo en 2021

