Aerolíneas en EEUU pronto podrían pesar a los pasajeros antes de abordar

Las aerolíneas en Estados Unidos pronto podrían comenzar a pesar a los pasajeros antes de abordar, para poder cumplir con los límites de peso permitidos por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA está preocupada por el exceso de peso en las aeronaves debido a que la tasa de obesidad en la Unión Americana también está incrementando. Actualmente, las líneas aéreas utilizan los pesos estándar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para llevar a cabo sus cálculos.

En las cuentas también se toma en cuenta la época del año, ya que generalmente los pasajeros viajan con más ropa y de tela más gruesa durante el invierno.

Con estos cálculos, las aerolíneas pueden determinar el número de personas que pueden viajar de forma segura en un avión. Por ejemplo, en una cabina de una aeronave pequeña deben subir entre cinco y 29 pasajeros. En una grande, la cantidad recomendada es de más de 71 viajeros.

Sin embargo, al tener más personas con obesidad en los Estados Unidos, por seguridad, se requiere de un cálculo más preciso, con el peso exacto de cada pasajero. Estas medidas se requieren para determinar el equilibrio y la quema de combustible de un avión.

Dos años atrás, la Administración Federal de Aviación envió un borrador de una circular con la propuesta de la nueva medida, de acuerdo con el medio View from the Wing.

El pesar a los pasajeros antes de abordar podría aplicarse primero en el 15 por ciento de las personas que viajan en una aerolínea por día. Esta revisión podría requerirse cada 36 meses para actualizar sus parámetros.

Esta medida deberá ser voluntaria y los viajeros podrían rechazar ser pesados antes de abordar un avión. Si la persona se niega, la empresa no deberá estimar el peso que tiene. Además, tendrá que seleccionar a otro pasajero de forma aleatoria.

La información tendrá que ser confidencial y será necesario que el pesaje se lleve a cabo sin que otros pasajeros lo observen.

Hasta el momento no hay una fecha para que la medida comience a aplicarse, pero la FAA recomienda agilizarlo para tener una mayor seguridad en los vuelos que se realizan en Estados Unidos.

