Aerolínea Wingo comenzó a ofrecer boletos Caracas-Bogotá: ¿cuáles son los costos?

La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo comenzó a ofertar desde el lunes boletos para la ruta Bogotá – Caracas, tras confirmarse la reanudación de vuelos entre ambos países a partir del próximo 26 de septiembre.

Los precios de los boletos van desde los 102 hasta los casi 200 dólares, solo ida. Sin embargo, los costos varían dependiendo de la fecha del viaje, el lugar de asiento dentro del avión, el equipaje permitido y otros beneficios.

El Nacional consultó en la página web de Wingo la cotización de un viaje con fecha de salida del sábado 29 de octubre y fecha de regreso el 29 de noviembre. El precio ofertado por boleto para el viaje fue de 102,69 dólares con el plan Go Basic, el cual solo permite subir con un morral o cartera.

La tarifa por el plan Go Plus era de 176,49 dólares, e incluye un morral o cartera y una maleta con un peso máximo de 23 kilos. Mientras que para el plan Go Premium el costo del boleto era de 194,94, y permite llevar adicionalmente otro equipaje de cabina de 12 kilos.

El costo total por el viaje ida y vuelta, al optar por la tarifa más económica, es de 202,88 dólares. Al elegir el plan más costoso, los boletos pueden tener un precio de 387,88 dólares.

Wingo comenzará a volar de Bogotá a Caracas a partir del 4 de octubre. También ofrecerá las rutas Medellín-Caracas desde mediados de octubre y para noviembre está pautado el destino Bogotá-Valencia.

Las aerolíneas Avianca, Latam y Ultra estarían a la espera de aprobación por parte de las autoridades colombianas, de acuerdo con el embajador Armando Benedetti.

Aunque la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela confirmó que Avior y Conviasa ya tienen autorización para volar a Colombia, aún no han publicado las tarifas de los boletos en sus respectivas páginas web.

Láser también estaría esperando aprobación del las autoridades aeronáuticas venezolanas para reanudar los vuelos.

