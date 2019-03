Aena, Zurich y la brasileña Aeroeste se adjudican los 12 aeropuertos subastados en Brasil

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Foto: http://aerolatinnews.com El Ejecutivo brasileño se embolsó el pasado viernes 2.377 millones de reales (623 millones de dólares o 550 millones de euros) tras la subasta de 12 aeropuertos divididos en tres bloques. El 80% de la millonaria cifra corresponde a la operación de AENA.

El gestor aeroportuario español Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, se adjudicó la concesión del grupo aeroportuario del Nordeste de Brasil, compuesto por los aeropuertos de Recife, Maceió, Aracajú, Campina Grande, João Pessoa y Juazeiro do Norte, por un plazo de 30 años, con posibilidad de 5 años más.

Aena informó que el precio de la adjudicación asciende a 1.900 millones de reales brasileños, aproximadamente 437,5 millones de euros. También destacaron que el grupo aeroportuario del Nordeste registró en 2018 un tráfico de más de 13 millones de pasajeros, el 6,5% del tráfico total brasileño.

El grupo del sudeste, compuesto por los aeropuerto de Vitória (Espírito Santo) y Macaé (Río de Janeiro) se lo adjudicó Zurich Airport Latin Americ, que pagó 437 millones de reales (unos 114 millones de dólares) y se impuso a tres compañías, entre ellas la alemana Fraport.

El consorcio Aeroeste -formado por los grupos Socicam e Sinar- obtuvo la adjudicación de los terminales del Centro-Oeste del país, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis y Alta Floresta, una zona de grandes exportaciones de soja de Brasil. Para ello tuvo que subir la puja hasta los 40 millones de reales, con un aumento de 4.739,88% respecto a la suma inicial de 800 mil reales.

Nueva licitación para el próximo año Además, previo a la subasta del viernes y según informó el medio “Xinhua”, el Gobierno brasileño anunció que licitará otros 22 aeropuertos de propiedad estatal el año que viene, entre los que se encuentran los de capitales regionales como Curitiba, Manaos y Goiania.

El anuncio lo hizo la Secretaría de Aviación Civil del Ministerio de Infraestructura y la intención del gobierno es que el proceso del año 2020 contenga tres grupos, sureste, centro y norte, tal como fue la la licitación del viernes.

Por: Aerolatinnews.com

