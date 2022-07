AEK empata na Dinamarca e fica mais perto de defrontar o Benfica

Entornointeligente.com /

O favoritismo estava do lado do Midtjylland, mas os dinamarqueses não conseguiram traduzir o domínio na partida em golos. Na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o AEK Larnaca empatou nesta terça-feira a um golo em Herning, ficando em boa posição para defrontar o Benfica na ronda seguinte.

Na Arena Herning, no centro da península da Jutlândia, o Midtjylland teve um domínio claro no primeiro duelo com os cipriotas, mas a equipa de Larnaca, treinada pelo espanhol José Luis Oltra, mostrou uma boa consistência defensiva e, aos 81 minutos, o avançado húngaro Ádám Gyurcsó colocou os visitantes em vantagem.

Porém, a resposta dinamarquesa foi imediata. Apenas três minutos depois de sofrer o golo, o Midtjylland restabeleceu a igualdade, com um golo de Erik Sviatchenko, defesa internacional pela Dinamarca.

O Benfica vai enfrentar o vencedor da eliminatória entre Midtjylland ou o AEK Larnaca na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, sendo que os «encarnados» disputarão a primeira mão em casa e a segunda fora de portas.

As «águias» ficarão à espera do resultado da segunda partida, que será disputada no Chipre, a 26 de Julho, para saberem qual a equipa que vão enfrentar a 2/3 de Agosto, na primeira mão, no Estádio da Luz, e uma semana mais tarde, fora de portas.

O Midtjylland, orientado desde 2021 por Bo Henriksen, terminou a Liga dinamarquesa, na época passada, na segunda posição e já iniciou a temporada 2022-23, com a primeira jornada do campeonato – empatou em casa com o Randers (1-1). No caso de vir a ser o adversário do Benfica, chegará ao embate com as «águias» já com cinco jogos oficiais disputados, entre competições domésticas e europeias.

No caso do AEK Larnaca, que surge como outsider e conta com os portugueses Rafael Lopes e Bruno Gama no plantel, só iniciará o campeonato de Chipre no final de Agosto, sendo que na época passada terminou a prova na segunda posição, a quatro pontos do vencedor.

