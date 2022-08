Entornointeligente.com /

Trabajadores de Citibank reunidos en el Ministerio de Trabajo, el 12 de agosto, en Montevideo.

Foto: Federico Gutiérrez

AEBU y Citibank acordaron una «mesa de diálogo» tras la ocupación de la sede central del banco Publicado el 12 de agosto de 2022 Conflictos laborales 3 minutos de lectura El sindicato, que reclama por los despidos de tres trabajadores, suspendió las medidas hasta el 26 de agosto. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes A menos de veinticuatro horas de la ocupación de la sede central del banco Citibank , ubicada en Ciudad Vieja, por parte de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), representantes de los trabajadores y la empresa definieron este viernes instalar una mesa de diálogo tras reunirse con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres.

«Claramente, no es que el conflicto se haya resuelto», señaló Mieres en rueda de prensa. «Hay una mesa de diálogo que tiene un par de semanas como plazo para buscar algún entendimiento. Esto implica que en ese período no haya medidas que distorsionen el funcionamiento bancario. A partir del lunes nosotros empezamos a trabajar como convocantes del diálogo, que va a ser tripartito», afirmó.

La ocupación del jueves fue en reclamo por los despidos de tres empleados del banco en diciembre del año pasado, luego de que Citibank vendiese una de sus áreas operativas y de que el nuevo propietario no incorporase a la totalidad del personal. Hubo 29 funcionarios despedidos, de los cuales 26 o aceptaron la indemnización o lograron ser reubicados. El reclamo de AEBU es por los tres que rechazan el despido y su indemnización, que ya les fue depositada en sus cuentas bancarias.

Consultado sobre posibles soluciones, como por ejemplo, la contratación de las tres personas en otros bancos de la plaza financiera, Mieres dijo que «está todo arriba de la mesa» y que «se van a manejar distintas posibilidades». «Lo importante es que haya habido una distensión del conflicto, un diálogo entre el banco y AEBU con la participación del ministerio», resaltó.

De todos modos, el jerarca apuntó que ambas partes mantuvieron sus posiciones en el encuentro. A la reunión asistió el gerente general de Citibank, Gabriel González, quien se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

Según AEBU, es la primera vez en ocho meses de reclamos que González asiste a una instancia tripartita con los trabajadores. «Sin duda la ocupación, desalojada en forma pacífica en la jornada de ayer, puede haber sido lo que facilitó esta instancia», comentó en rueda de prensa Juan Fernández, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU. «Los trabajadores acudimos a esta instancia con espíritu constructivo», agregó.

Al igual que Mieres, el dirigente sindical no descartó ninguna opción como salida al conflicto. Mencionó que la suspensión de los despidos «sería el mejor de los mundos», pero apuntó que «esto es materia de negociación, de dialogar de buena fe».

Consultado sobre un eventual aumento de la indemnización para destrabar la situación, el dirigente sindical reiteró que la mesa de trabajo todavía «no ha comenzado a funcionar». Destacó «la labor del ministerio en esta tripartita», aunque mencionó que «probablemente» fue «facilitada por la acción sindical que tomamos».

AEBU suspendió las medidas previstas para los próximos días en caso de no conseguir avances en la reunión tripartita. Con todo, se mantienen algunas disposiciones, como no realizar horas extras y no aceptar traslados. El plazo máximo de la mesa de diálogo quedó fijado para el 26 de agosto. De no concretarse ningún acuerdo entre ambas partes, AEBU analizará retomar las medidas de protesta.

De larga data A finales del año pasado, Citibank vendió parte de su operativa a la corredora estadounidense Insigneo, con sede en Miami, y anunció el despido de sus trabajadores. En febrero, AEBU se declaró en conflicto tras el fracaso de las negociaciones .

Previamente hubo varias idas y vueltas, e incluso reuniones con Mieres. En el último encuentro AEBU planteó discutir los contratos en las condiciones de trabajo que proponía Citibank, siempre y cuando se mantuvieran los empleados, pero el banco rechazó el pedido. Los despidos se debieron concretar el 1º de agosto, pero el gremio había pedido diez días extras para tratar de alcanzar un acuerdo. Este miércoles, al cumplirse el plazo y no existir diálogo con la empresa, AEBU ocupó la sede central del banco.

Desalojo La ocupación del Citibank duró cerca de tres horas. Finalizó tras conversaciones con autoridades del MTSS, que coordinaron la reunión tripartita de este viernes. El edificio fue desalojado sin incidentes. Al respecto, la Unión de Sindicatos Policiales emitió un comunicado en el que adhiere «a la lucha» de «los compañeros de AEBU, en procura de restituir los 3 trabajadores despedidos por Citibank», «luego del fracaso de todos los medios de diálogo, mediación y negociación».

En respuesta, el Consejo Central de AEBU envió una carta en la que expresó su agradecimiento por la solidaridad y la sensibilidad manifestada: «Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro reconocimiento por la actitud de respeto, tolerancia y profesionalismo de los trabajadores policiales que cumplieron su función durante la movilización, ocupación y desalojo de la casa central del Citibank por parte de AEBU».

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com