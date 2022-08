AEBU ocupa sede del Citi y comienza paro nacional de banca privada

Entornointeligente.com /

Al Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay ( AEBU ) ocupa este jueves desde las 15.00 horas la sede central del Citi , ubicada en Cerrito y Misiones, en la Ciudad Vieja. La medida es en reclamo por tres despidos, informaron desde la agrupación. Además, a partir de la misma hora iniciaron un paro nacional en todos los bancos privados .

«El estado de intransigencia de este banco al momento de despedir a nuestros tres compañeros no ha dejado, no ha permitido otra acción que no sea ocupar este banco», afirmó Juan Fernández, presidente del Consejo de Banca Privada de AEBU , dentro de la institución, cuando se inició la ocupación.

Por su parte, Walter Tabeira, consejero del Sector Financiero Privado del sindicato y secretario de prensa, dijo a El País que » la ocupación se va a extender hasta encontrar una mesa de diálogo que revierta la situación y que siente de buena fe a las partes para negociar la reincorporación de los tres trabajadores que están siendo despedidos».

AEBU ocupa la sede central del Citi en Ciudad Vieja. Foto: Juan Manuel Ramos En este sentido, aseguró que los trabajadores pueden ocupar el banco de manera indefinida. Tabeira destacó que están en comunicación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que «es su tarea convocar a las partes para establecer una mesa de diálogo».

Dentro del banco, así comenzaba la ocupación del Citi. Foto: AEBU El consejero también señaló que las medidas tomadas hoy, de no llegarse a una negociación, «en los próximos días se van a extender en forma sorpresiva, tanto para Montevideo como para el interior, y también va a afectar al resto de las 79 empresas financieras afiliadas al sindicato».

Ante la pregunta de si levantarían todas las medidas esta tarde en caso de que el ministerio paute una mesa de negociación, Tabeira respondió: «Tenemos la esperanza de que eso sea lo que destrabe la situación actual».

«A partir de hoy se está afectando a todo el sector financiero en forma gradual, expansiva y ascendente», adelantó. Esto puede incluir en los próximos días «a sectores como el oficial, o sectores no bancarios, financieros» como procesadores de tarjeta de crédito y cooperativas de ahorro , «toda la extensión de lo que es el sistema financiero «, aseguró el consejero.

AEBU ocupa la sede central del Citi en Ciudad Vieja. Foto: Juan Manuel Ramos «Estuvimos ocho meses tratando de encontrar una mesa de diálogo que no fue posible, tuvimos nueve oportunidades para que se reconsiderara, y no hemos podido lograr que de buena fe la dirección de este banco (Citi) se reuniera con nosotros para poner arriba de la mesa la continuidad laboral de los trabajadores, reconsiderar las categorías, reconsiderar salarios, lo que hacemos siempre cuando hay este tipo de ventas y fusiones de instituciones, incluso hasta en los cierres», apuntó.

«La pérdida de un puesto de trabajo para una familia es una catástrofe familiar, la pérdida de un puesto de trabajo para el sindicato es una catástrofe nacional. Por eso es que el sindicato está activando todas sus fuerzas para revertir la pérdida del puesto de trabajo», manifestó.

El origen del conflicto El banco estadounidense Citi tenía en Uruguay dos oficinas de su división International Personal Banking (IPB) que se encargan de gestionar patrimonios de personas físicas. Una de ellas ubicada en Ciudad Vieja y la otra en la zona franca Zonamérica. La semana pasada se concretó la venta de la oficina en Zonamérica a la corredora estadounidense Insigneo.

Por otro lado, Citi resolvió el cierre de su oficina de IPB en Ciudad Vieja y el despido de sus 29 empleados.

Banco Citi ocupado por el sindicato bancario. Foto: AEBU De esos 29 empleados, 16 son afiliados a AEBU que intenta desde hace siete meses negociar con el banco la permanencia de algunos de los funcionarios en otra área de la institución, algo habitual cuando suceden este tipo de situaciones en la plaza financiera uruguaya. Sin embargo, Citi ha rechazado una y otra vez los intentos de diálogo.

Como de los 16 afiliados, Insigneo resolvió tomar a cinco (todos ejecutivos de cuenta), la negociación era por 11 empleados. Sin embargo, ocho de ellos terminaron firmando un retiro incentivado y solo quedaban por reubicar en Citi tres empleados.

El último intento de mediación lo encabezó el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres hace dos semanas. AEBU puso sobre la mesa la posibilidad de discutir los contratos de condiciones de trabajo en Citi si se mantenía a los empleados, pero el banco rechazó la gestión de Mieres.

Ante la inminencia de los despidos (que se concretarían el 1° de agosto pasado), AEBU solicitó una prórroga de 10 días en un último intento de negociación, pero la misma venció ayer sin diálogo alguno entre las partes.

