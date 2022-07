Entornointeligente.com /

Formada pela PUC-SP em jornalismo, é âncora do Estúdio i, na Globonews, além de comentarista política no g1 e na CBN

Advogados ligados a Lula se reúnem com Fachin para falar sobre violência política Objetivo do grupo Prerrogativas é reunir o maior apoio possível em torno de um ato em defesa da democracia marcado para dia 11 de agosto.

26/07/2022 13h47 Atualizado 26/07/2022

1 de 1 O ministro Edson Fachin — Foto: Nelson Jr. / SCO / STF O ministro Edson Fachin — Foto: Nelson Jr. / SCO / STF

Advogados ligados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúnem nesta terça-feira (26) com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministro Edson Fachin , para falar sobre violência política.

O encontro com o magistrado foi a pedido dos juristas, que fazem parte do grupo Prerrogativas, e está previsto para as 15h.

O objetivo é reunir o maior apoio possível em torno de um ato em defesa da democracia marcado para dia 11 de agosto . A manifestação será no prédio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Centro de São Paulo.

O grupo foi o responsável por promover o jantar que reuniu Lula e Geraldo Alckmin (PSB) em dezembro do ano passado ainda em meio às negociações que resultariam na chapa Lula-Alckmin à Presidência da República.

