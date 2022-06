Advogado que ganhou ação contra a Petrobras nos EUA pensa em novo processo

Entornointeligente.com /

Fachada do predio da Petrobras, localizado no centro do Rio de Janero Foto: Adriano Ishibashi/Zimel Press / Agência O Globo

O advogado André de Almeida, da Almeida Advogados, ganhou uma ação judicial de US$ 3 bilhões contra a Petrobras nos EUA, após os escândalos da Lava-Jato.

Procurado para comentar a ofensiva do governo Bolsonaro contra a empresa, nesta sexta-feira, ele diz que pensa em outro processo, embora ainda não tenha decidido se seguirá esse caminho.

– Ainda não decidi, estou pensando no assunto. A Petrobras é uma empresa com uma grande complexo de personalidade, não sabe se é privada ou se é estatal. Ela tem que ter uma linha de atuação, mas há cada seis meses vemos uma companhia diferente. Está acéfala – afirmou.

Na visão de Almeida, se ficar claro que a empresa se comporta como uma empresa estatal, mas vende para os seus acionistas a ideia de que atua como uma companhia privada, isso seria motivo para um novo processo.

É o que pode acontecer caso o governo Bolsonaro consiga interferir na política de preços da companhia.

