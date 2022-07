Entornointeligente.com /

Advogado morto no Centro tinha sido aprovado recentemente no exame da OAB Victor Stephen Pereira Coelho tinha 27 anos e foi esfaqueado na Praça da República, no sábado (23). Polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um assalto. Por TV Globo

24/07/2022 14h04 Atualizado 24/07/2022

1 de 1 Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais Victor Stephen Pereira Coelho — Foto: Reprodução/Redes sociais

O advogado Victor Stephen Pereira Coelho, de 27 anos, encontrado morto no Centro do Rio , tinha sido aprovado recentemente na primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Victor foi esfaqueado após deixar uma festa na Praça da República, na madrugada deste sábado (23).

Formado desde 2020 pela Universidade Cândido Mendes, ele trabalhava como assistente jurídico em um escritório de advocacia e morava em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

O corpo de Victor foi encontrado por policiais militares do 5º BPM, perto da Estação Saara do VLT. Ele estava sem os documentos e a suspeita é que tenha sido vítima de um assalto.

Outras pessoas relataram assaltos na região na mesma noite em que o jovem foi morto. Uma estudante de 23 anos contou que teve o celular roubado quando pedia um carro de aplicativo para ir embora. Segundo ela, a praça estava lotada. Ela chegou a correr atrás do criminoso, mas ele conseguiu fugir.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda.

«Tá difícil digerir o que aconteceu . Ainda outro dia você estava aqui em casa, todo feliz por ter passado na OAB. É esta lembrança que vou guardar de você».

«Vá em paz! Um dia estaremos juntos! Força, querida família! Força!».

«Você será sempre lembrado como o Vitinho. O Vitinho afetivo e carinhoso e querido por todos. Que vc descanse em paz e que sua família tenha forças para aceitar sua ausência. Vamos tentando aqui também. Te amaremos para sempre».

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

