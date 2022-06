Advierten que ola de calor en Europa es anticipo del futuro

Entornointeligente.com /

España, Portugal, Italia y Francia sufren una importante ola de calor que se prolongará por días, y alcanzará también a Suiza y Alemania.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el viernes que la ola de calor registrada actualmente, con temperaturas superiores a los 40 grados en Europa es un anticipo del futuro por la probable ocurrencia de fenómenos climáticos de severas consecuencias a causa del calentamiento global.

LEA TAMBIÉN:

España podría reportar temperaturas superiores a los 40 grados

La portavoz de la OMM, Clare Nullis, en la ciudad suiza de Ginebra, argumentó que la ola de calor «se extendió desde el norte de África a través de España, Portugal, está llegando a Francia hoy, y luego alcanzará su punto máximo en Suiza y Alemania durante el fin de semana».

A pesar de que la etapa estival no ha comenzado oficialmente en el hemisferio norte, las dos primeras semanas de junio han registrado temperaturas hasta 10 grados superiores con respecto a las que suelen registrarse en este mes, alcanzando niveles similares a los meses de julio y agosto, fundamentalmente en regiones de España y Francia.

We’ve updated our roundup of the unusually early #heatwave hitting parts of Europe and USA.

WMO community works closely with health authorities to save lives. https://t.co/29osfUjwnJ #ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/TX30bs2JS0

— World Meteorological Organization (@WMO) June 17, 2022 «Como resultado del cambio climático, las olas de calor comienzan antes y se vuelven más frecuentes y severas debido a las concentraciones récord de gases de efecto invernadero que concentran el calor», explicó la representante del organismo internacional.

En este sentido, la OMM alertó sobre el peligro de incendios forestales que pueden ocurrir principalmente en España, debido a que el pronóstico de altas temperaturas afecta a la inmensa mayoría de las regiones españolas.

Ante la emergencia sobre el estado del clima mundial, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático analiza que, con el incremento de las temperaturas en más de 1.5 grados, se sobrepasará el límite del Acuerdo de París, incrementándose las olas de calor y provocando que los veranos sean más largos y los inviernos más cortos. Esto traería también consecuencias nefastas para el desarrollo de actividades productivas como la agricultura, así como para la salud humana.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com