Advierten que informalidad de productos colombianos desventaja producción nacional

EFE/ Rayner Peña – La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, advirtió sobre los problemas que derivan de la informalidad en el comercio con Colombia a propósito del Acuerdo de la Frontera celebrado el pasado 18 de agosto.

A su juicio, la informalidad de productos colombianos desventaja la producción nacional.

En entrevista para Unión Radio , explicó los temas que se abordaron y las problemáticas que se deberían solucionar ante la posible apertura comercial de la frontera entre ambos países.

Polensel recalcó la importancia de restablecer la formalidad entre el comercio colombo-venezolano.

«Hay muchas empresas que tienen excelentes productos a muy buenos precios, pero que su propia estructura interna no pueden trabajar la informalidad, significa que al restablecer las relaciones formales va a haber mayor competencia y formalidad en las transacciones. Además, se evita la actividad comercial que no paga tributos o de productos que cuentan con la normativa de calidad al no ser fiscalizados «, dijo.

Para Polesel es de suma importancia la apertura de los Consulados para que se efectúen los planes discutido porque ya existe disposición del gremio empresarial. Asimismo, precisó que aunque Colombia aventaja a Venezuela en varios aspectos comerciales, todavía hay posibilidad de negocios en algunos sectores.

Señaló que se debe buscar la igualdad entre los países para que tanto las unidades de transporte como los productos comercializados tengan permisos para circular en ambos países.

Además mencionó la importancia que Venezuela se integre en organizaciones como la Comunidad Andina para prevenir inconvenientes en los procesos de apertura.

Polesel aseguró que los involucrados colombianos en la reunión hicieron énfasis en la reactivación del movimiento turístico formal entre ambas naciones, principalmente el reinicio de los vuelos comerciales.

Con información de Unión Radio.

