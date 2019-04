Advierten inconsistencias en los balances de la filial rosarina de la Fundación Leo Messi

Entornointeligente.com / Lo hizo en un dictamen reservado la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, a partir de la investigación abierta en la Justicia Federal por presunto lavado de dinero contra la ONG del jugador La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe elaboró un dictamen reservado a partir de que se hiciera público que la Fundación Leo Messi estaba siendo investigada por la Justicia Federal argentina por presunto lavado de dinero, en el que advierte sobre distintas “inconsistencias” y “ambigüedades” en los Balances presentados por la filial rosarina de la ONG . De acuerdo al dictamen de ese organismo santafesino, en esos informes contables figuran, por ejemplo, “deudores varios” e “ingresos varios”, sin especificar. También se consigna un “patrimonio neto” de solo $50.000, y “activos” que coinciden exactamente con el “pasivo”, con resultado del ejercicio “0″, una concordancia que según los investigadores resulta “llamativa” . Según pudo saber Infobae , esto implicó que -como sujeto obligado-la IGPJ santafesina emitiera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) , que fue enviado a la Unidad de Información Financiera (UIF). La emisión de un ROS por parte de un sujeto obligado -como lo es la IGPJ de Santa fe- es una suerte de “alerta” ante algún indicio de que el movimiento de dinero no coincide con el perfil de su titular, y funciona para detectar operaciones que pueden llegar a tener un origen delictivo. Al recibirlo, la Unidad de Información Financiera (UIF) lo evalúa para ver si esa sospecha amerita ser investigada por la Justicia, y así aportar, si corresponde, un informe de inteligencia a una causa penal en trámite. La UIF ya está colaborando con la investigación del juez Meirovich en el análisis de información financiera , a pedido del magistrado. La sede rosarina de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe Asimismo, el organismo que controla a las sociedades y entidades civiles en esa provincia intimó a los abogados de la Fundación Messi a que “abran los balances” para poder contar con información más detallada. Sin embargo, hasta el momento, los letrados de la fundación benéfica del jugador no respondieron a esa solicitud . Estos balances y sus flujos financieros están siendo investigados a su vez, bajo estricta reserva, por el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº8 a cargo de Gustavo Meirovich. “El objetivo es ver si se habría desnaturalizado la función de la Fundación al servicio de otros intereses “, explicó una fuente con acceso al expediente. La filial rosarina de la Fundación Leo Messi Argentina no había presentado balances desde su constitución en 2009. Recién lo hizo en noviembre del año pasado –luego del inicio de la causa en el Fuero Penal Económico Federal en la Ciudad de Buenos Aires-, cuando tuvo que regularizar esa situación. Lo hizo ante un requerimiento de la IGPJ de Santa Fe por no haber cumplido con ese requisito legal. El edificio donde funciona la Fundación Messi en Rosario (Ignacio Pellizón) La presentación de la sede local de la Fundación abarcó los Balances correspondientes a los períodos del 2012 al 2016, junto al Estatuto de constitución. Sin embargo, según la información a la que accedió este medio, no incluyó ni las Memorias, ni los actos de gobierno, como tampoco toda la documentación de respaldo de la contabilidad requerida. En el entorno del padre del jugador, Jorge Messi, habían asegurado ante Infobae que “los balances sí fueron presentados en su momento ante la AFIP ” y que la no presentación ante la IGPJ santafesina se debió a que “la estructura administrativa es muy chica y el asesoramiento en los primeros año no fue el adecuado”. Y aseguraron: “Estamos muy tranquilos. Todo está en regla “. Jorge Messi, padre de Leo, uno de los responsable del manejo de la Fundación. Ante la nueva consulta de este medio sobre las “inconsistencias” detectadas por la IGPJ santafesina, declinaron hacer más comentarios. Los Balances de la casa matriz en España Los Balances y Memorias de la filial rosarina de la ONG en Rosario no están publicados en la web oficial de la Fundación, donde sí está disponible on line el último Balance de la casa matriz en España. Su publicidad es una exigencia de transparencia del Protectorado de la Generalitat, el organismo que controla a las fundaciones en Cataluña. Según ese Balance correspondiente al 2017, la Fundación con sede en Barcelona recibió donaciones ese año por más de 2 millones de euros , e informó “gastos realizados para los fines estatutarios” por 2.1 millones de esa moneda. El resultado del ejercicio 2017 al 31 de diciembre de 2017 -de acuerdo a lo que informó – fue de 5,3 millones de euros . Balance 2017 presentado por la casa matriz de la Fundación en Cataluña. La entidad benéfica fue creada en la capital catalana en 2007 con el objetivo de ayudar a la salud y la educación infantil, y la inclusión a través del deporte. Según informa en su web, desarrolló acciones solidarias en distintas partes del mundo , además de España, como Nepal (Asia), Kenia y Mozambique (África). En Argentina, lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Mendoza. Messi con 30 chicos con enfermedades graves de 11 países (2014, Barcelona) Las causas en la Justicia argentina A diferencia de lo que sucede con la casa matriz en Barcelona, donde la ONG no está bajo investigación judicial ni de las autoridades españolas, la Fundación Privada Leo Messi Argentina tiene dos causas abiertas en la Justicia Federal de nuestro país . La que se sustancia en el Juzgado Penal Económico Nº 8 fue iniciada a mediados del año pasado a partir de la denuncia de un ex empleado de la ONG y activista social, Federico Réttori, por el presunto desvío de fondos de la Fundación hacia cuentas offshore de los Messi y/o terceros. Según explicó a Infobae , su motivación fue que “el dinero que se dona a grandes fundaciones como la de Messi, llegue efectivamente a los más necesitados”, e insistió en la necesidad de “mejorar los controles”. En este expediente, el jugador de la selección, su padre Jorge y su hermano Rodrigo –en su carácter de autoridades de la Fundación- fueron imputados el año pasado, en principio, por presunto lavado de dinero por el fiscal federal Pablo Taranto. Messi, con su padre jorge y su hermano Rodrigo, responsables de la ONG. La investigación a cargo del juez Meirovich intenta ahora determinar, entre otras líneas de trabajo, si hubo una operatoria de blanqueo de dinero que ingresaba a la Fundación con supuestos fines benéficos, cuyo origen podría ser la evasión . Parte de esos fondos – según una de las hipótesis de los investigadores- podría haber terminado en emprendimientos inmobiliarios privados en Rosario . Si bien este expediente se maneja bajo siete llaves, Infobae pudo saber que el Juzgado investiga a LIMECU SA, la empresa que funciona como holding de los negocios de los Messi en Argentina , entre ellos, el manejo de los derechos de imagen y los proyectos inmobiliarios. Meirovich ya pidió a la AFIP el levantamiento del secreto fiscal sobre esta empresa – cuyo nombre obedece al acrónino del nombre completo de Lionel Messi Cuccittini- al igual que el del jugador, su padre y su hermano. LIMECU es la que intervino, además, en la firma de un convenio en 2012 con la empresa uruguaya LAMFUR SA para la comercialización de merchandising con la imagen de Messi para “generar recursos para los proyectos sociales que desarrolla” la ONG. El pago acordado por LAMFUR a la Fundación fue de USD 300.000, más un 10% de las ventas de los artículos. Sin embargo, no se hizo a una cuenta de la ONG, sino a una en el AndBank de Luxemburgo de la firma de actividades deportivas con sede en Londres, Hanns Enterprises Ltd . Desde el entorno de Jorge Messi explicaron en su momento a Infobae que “como la Fundación no puede firmar acuerdos comerciales -al tener un fin benéfico- ni recibir porcentaje de ganancias por actividades lucrativas, intervino LIMECU a los fines de la firma del convenio”. Y señalaron que “todo el dinero fue ingresado luego a la Fundación en Rosario, y eso está en los Balances “. También estaría bajo la lupa Azhares del Paraná , el nombre de un exclusivo club de campo en Fighiera , una pequeña localidad ubicada 30 kilómetros al sur de Rosario, en el que el padre del jugador estrella del Barcelona se asoció el ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Marcelo Muniagurria. Su construcción comenzó en 2010 e incluye un helipuerto, piscinas, canchas de fútbol, tenis y básquet y 600 metros de playa privada. La inversión inicial estimada en este desarrollo fue de 10 millones de dólares, pero se estima que alcanzó al menos el doble. Azares del Paraná, un proyecto inmobiliario vinculados a los Messi. El otro expediente abierto en la Justicia argentina está en el Juzgado Federal Nº4 de Rosario , a cargo de Marcelo Bailaque . Fue enviado a este tribunal por el Juzgado de Instrucción Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires, en mayo del año pasado, luego de que el juez Luis Zelaya se considerara parcialmente incompetente en otra causa iniciada por una denuncia similar ante la Fiscalía Antilavado (PROCELAC). Tras archivar parcialmente “hechos oportunamente investigados” en dos expedientes anteriores de 2016 que ya habían sido desestimados, Zelaya consideró que “el resto de los delitos denunciados habrían sido pergeñados y ejecutados en la ciudad de Rosario, donde la Fundación Leo Messi posee su domicilio legal”. La instrucción está a cargo del fiscal Guillermo Lega , subrogante en la Fiscalía Federal Nº1 de Rosario, y la hipótesis de investigación es la presunta evasión a través de la Fundación , que podría ser el delito precedente de un posible lavado. Además de la ONG, los investigados en este expediente son el propio Messi, su padre y su hermano Rodrigo. Según fuentes judiciales, ya se pidió el levantamiento del secreto fiscal y se está analizando el patrimonio de todos ellos , a partir de información solicitada a la AFIP. También se pidieron informes a la IGPJ provincial, pero este organismo no habría aún enviado informes sobre la Fundación a la Fiscalía rosarina. Según puso saber Infobae , ningún abogado de la Fundación o los Messi se presentó aún para interiorizarse del expediente en Rosario El fiscal Lega le pidió información al juez Meirovich sobre la investigación que está llevando adelante en Buenos Aires, para cerciorarse que no se está investigando lo mismo en las dos jurisdicciones . Lo mismo hizo Meirovich respecto de la causa en Rosario. Si bien la Fundación tiene sede en esta ciudad, las transacciones de dinero se realizaron en distintos lugares, e incluso países. Por ahora, las dos investigaciones marchan en paralelo, aunque la de Buenos Aires – si bien se inició con posterioridad- está más avanzada . No se descarta que a futuro puedan unificarse.

