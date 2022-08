Advierten con bloquear por una contraparte para riego de Misicuni

Entornointeligente.com /

Ante la falta de una respuesta favorable, los regantes de cinco comunidades afiliadas a la Asociación del Portal Calio anunciaron ayer que desde este lunes bloquearán la avenida Blanco Galindo para demandar a la Gobernación que garantice una contraparte del 10 por ciento para la ejecución de un proyecto de riego por aspersión. La determinación fue asumida por los regantes luego de que no se concretó una reunión con el gobernador Humberto Sánchez, pese a que hace seis días paralizaron los trabajos de la construcción de la aducción del ramal oeste de Misicuni. El presidente del Sindicato Agrario Okhosuru, Santiago Cruz, indicó ayer que alrededor de 2 mil familias se movilizarán la próxima semana hasta lograr la firma de un convenio para garantizar la contraparte. «El lunes vamos a salir al kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo más de 2 mil personas, estamos cansados de mandar notas y que no nos quieran recibir en la Gobernación», complementó. Cruz mencionó que los comunarios peregrinaron 10 años en busca de financiamiento para el proyecto de riego y precisó que el monto supera los 12 millones de bolivianos. Explicó que a la fecha lograron que el Gobierno nacional se comprometa a otorgar el 80 por ciento del financiamiento y la Alcaldía de Quillacollo colabore con un 10 por ciento, pero faltaría otro 10 por ciento de la Gobernación. En la última reunión que los regantes sostuvieron con el director departamental de Riego, Ronald Equilea, éste indicó que la Gobernación no está en condiciones de cubrir la contraparte porque no cuenta con recursos económicos y tampoco puede endeudarse.

