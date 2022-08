Adriel Yanel, el cantautor argentino que al no conseguir oportunidades en la industria musical fundó su propia disquera

Entornointeligente.com /

(CNN Español) – En una era en donde la música urbana está en pleno auge en Argentina, todavía hay artistas que deciden ir contracorriente y adentrarse a un género que quizás no es el más escuchado. Así es la historia de Adriel Yanel, un cantautor argentino que lanzó su carrera en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.

Adriel Yanel se ha movido dentro de la música desde pequeño. En su infancia, cuenta a Zona Pop CNN , sus grandes inspiraciones fueron íconos de los noventa como los Backstreet Boys, *NSYNC, Cristian Castro, Ricky Martin o Luis Miguel. No fue hasta un accidente automovilístico que sufrió a los 14 años que cayó en cuenta que la música era la profesión a la que se quería dedicar.

«La música me salvo. Me salvó porque pude llevar mi situaciones, mis aventuras y desventuras de momentos vividos, a ese paseo musical donde la poesía y la música se encuentran para comunicar lo que hay detrás de un artista, que no solamente es lo que oímos como resultado final, sino que hay una historia, hay mucho por contar», dice el cantautor a Zona Pop CNN .

Los noventa como influencia de Adriel Yanel En su disco debut » Cerca de mí «, un EP de cinco temas que lanzó en 2020, se ve claramente esa influencia de los noventa, en donde la balada romántica y el pop eran los reyes de las emisoras de radios y sus videoclips eran transmitidos hasta el cansancio en MTV, cuando era un canal netamente musical. Precisamente, ese es el género que Adriel Yanel quiere rescatar y llevar a una nueva audiencia.

«Esta nueva propuesta acuna a los géneros del pop, como los boybands y los cantantes románticos latinos, que no lo he escuchado de alguna manera en combinación de estos cantantes como Cristian Castro, Luis Miguel y Ricky Martin, y también en la mezcla entre Backstreet Boys y NSYNC. A mí me pareció interesante esa propuesta donde mis influencias de cantantes son cantantes latinos, pero el pop, el pop de los noventa me surge ahí y ahí es donde nace mi conexión con el pop que lo creo como un género versátil que puede pasar de moda, pero puede volver de moda», dice.

publicidad Y esto es algo que se puede evidenciar en su versión en español de «Better Man» de Robbie Williams, un tema que el propio cantante británico cantó en español en «Ser mejor». Adriel Yanel reversiona ese tema en uno de sus más recientes sencillos, con el mismo nombre.

La falta de oportunidades que lo llevó a fundar su disquera La historia de Adriel Yanel es quizás muy parecida a la de una innumerable cantidad de artistas en Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Ese sueño de artistas que siempre ha sido cantar, que los descubra una disquera multinacional, lo firmen, apuesten por ellos en forma de un disco y promoción, y dejar su voz y sus canciones en un escenario.

Pero, como a muchos, esas oportunidades no llegaron para Adriel Yanel.

«En el camino musical siempre estuvo mi sueño o la posibilidad de encontrar una puerta que se abra al lado musical, es decir productora, sello discográfico. He tocado puertas, he llevado mi material, he sacrificado mucho tiempo en dedicarme a eso y la verdad es que las puertas se me cerraron», dice.

Por esta razón funda Cassette 90, su disquera, una en donde «podía pensar en unificar mi carrera musical y decir bueno, aquí estoy yo y aquí aparece una oportunidad también para nuevos músicos, nuevos talentos, de artistas independientes que necesitan ser escuchados y necesitan una oportunidad en un mercado actual donde la industria musical ha cambiado», explica.

El cantautor está consciente que la industria musical de la actualidad difiere mucho de esa época que él toma como referencia.

«No es la música de aquellos años noventa o la época que se ha vivido anteriormente, donde descubrían a un artista y las posibilidades que llegaban a través de un contrato. Y de un momento a otro aparecían estrellas como a mí me tocó vivirlo, Backstreet Boys, *NSYNC, y toda esa camada de estrellas del pop que me ha influenciado muchísimo», dice.

Al ver que cada puerta se le cerraba, el cantautor apostó por Cassette 90 , una empresa que además de ser de productora, también es distribuidora digital, en donde siguen apostando por los CD y que ayuda a artistas, como el mismo, en la promoción de sus carreras.

«Yo traté de salir adelante por mis propios medios e impulsar esto a través de Casette 90 , que fue toda una idea que surge de esta no posibilidad que me ha dado la industria musical y llevar a cabo esto me pone muy contento. De los errores se aprende y también que de las puertas que se cierran, las oportunidades nuevas surgen y hay un poquito de luz para esos artistas que se quieren mostrar», dice.

Actualmente, Adriel Yanel se encuentra trabajando en nueva música. La semana pasada lanzó «3:00 AM» junto a Bam Louzau. Además, en los próximos meses estará lanzando su segundo álbum que contará con nuevas versiones de éxitos de los noventa y espera emprender una gira por Latinoamérica y Europa.

