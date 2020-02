Adriana Azzi: Horóscopo del 9 al 15 de febrero de 2020

Entornointeligente.com /

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este Horóscopo semanal del 9 al 15 de febrero de 2020 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Ilusión

Número de suerte: 337

Discutes con una persona que no merece tu atención. Cuidado con documentos importantes que se pueden perder. Ves a una persona del pasado y te ofrece algo nuevo. Sientes que tienes competencia. Hora de retornar.

Trabajo: Grupo de trabajo que te busca, te ayuda. Llega nueva tecnología.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Disfrutas algo que vivirás de manera intensa. Apertura amorosa.

Parejas: Dinero que llega a tus manos. Te regalan unos tickets. Alegrías. Paz.

Solteros: Viaje al exterior por razones laborales. Celebración. Éxito.

Mujer: Se organiza una fiesta para una persona adulta. Nuevos inicios. Solidez.

Hombre: Apertura de los proyectos. Es el momento. Energía positiva. Alegrías.

Consejo: Realiza todo con amor.

TAURO

Palabra clave: Perfección

Número de suerte: 710

Alcanzas las metas que te trazas. Deja las rabias atrás, bendices. Quiere más a tu familia. Haz los cambios necesarios. Tienes deseos de decir lo que sientes. Conoces a una persona que llega del extranjero. Estarás en medio de la lucha.

Trabajo: Te llama un antiguo jefe que necesita de tus servicios. Alegrías.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Quieres que llegue a tu vida alguien que te ofrezca un compromiso serio.

Parejas: Asegúrate de que tus sentimientos sean sinceros con tu pareja.

Solteros: El placer está activo. Nace el amor. Encuentros muy fogosos. Pasión.

Mujer: Compra de vehículo que estaba pendiente. Regalo sorpresa. Vencer.

Hombre: Te entregas con mucha pasión. Verás cambios que vienen muy rápido.

Consejo: Vive tu vida con intensidad cada día.

GÉMINIS

Palabra clave: Logros

Número de suerte: 129

No tomes decisiones a la primera. Cálmate, no te lleves los problemas a tu casa. Compra de vivienda. La soledad te dará tristeza. No escuches comentarios o chismes. Complementas estudios. Recompones relaciones familiares.

Trabajo: No discutas en tu oficina con terceros. Decepción de jefe. Dinero.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Pendiente de a quién le entregas tus sentimientos. Se abren nuevas vías.

Parejas: Te hace falta un buen consejo. Escucha a los demás. Logros, triunfo.

Solteros: Aléjate de las personas negativas. Relaciones sin amor. Viajes.

Mujer: Nuevas situaciones. Dar a los demás lo que quieren. Invitaciones.

Hombre: Aléjate de las personas que te hacen daño. Cuida tus pertenencias.

Consejo: Sé perseverante en las buenas obras.

CÁNCER

Palabra clave: Moralidad

Número de suerte: 410

Trata de tener una buena alimentación. No pienses en cosas que no funcionan. Ten calma con tus hermanos. Actívate en lo positivo. Nuevos sentimientos. Tomas en cuenta a una persona cercana para darle apoyo a alguien que amas. Unidad.

Trabajo: Nuevas experiencias en una empresa. Compra de computadoras.

Salud: Laringitis.

Amor: Consigues cómo hacerte notar con esa persona que te gusta. Éxito.

Parejas: Hijos que te esperan en el colegio. Tienes repuestas para todo.

Solteros: Nuevas ideas. Una familia que te necesita. Momentos importantes.

Mujer: Juicio o problema legal que se soluciona a tu favor. Alegrías. Viajes.

Hombre: Si cambias tus acciones verás como mejora la relación familiar.

Consejo: Uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla.

LEO

Palabra clave: Amigos

Número de suerte: 412

Cancela las deudas pendientes. Serás descubierto en algo. No creas en todo lo que ves. Todo lo que brilla no es oro. Amiga del pasado te busca. Algo con una ropa que debes cambiar o modificar. No discutas sin base. Una licencia o permiso.

Trabajo: Recibes una llamada por cambio de empleo. Organización y ventas.

Salud: Alergias.

Amor: Algo muy íntimo con una persona que te gusta. Date un tiempo en soledad.

Parejas: Asistirás a una reunión familiar, con tu pareja, presentas quejas. Ánimo.

Solteros: Decepciones con personas queridas. Problemas financieros.

Mujer: Lo que haces decidido te ayudará a solucionar unos problemas. Olvidar.

Hombre: Invitación a la playa en grupo. Alegrías y celebraciones. Disfrute.

Consejo: No te dejes llevar por el enfado o la impaciencia.

VIRGO

Palabra clave: Valor

Número de suerte: 371

Embarazo. Ten cuidado con lluvias. Vas a un lugar donde hay muchos alimentos. Nuevas personas a tu lado. Alegrías con niños. Busca el equilibrio. Nuevos compromisos y decisiones te aturden. Comidas diferentes. Extranjeros.

Trabajo: Vences una situación de dinero. Reclamo de jefe te molesta.

Salud: Visitar el odontólogo. Nervios.

Amor: Pareja se queja por un descuido. Debes respetar el espacio de otros.

Parejas: No pierdas las nuevas oportunidades que te da la vida. Gastos.

Solteros: No discutas en tu casa. Haz bien y no mires a quien. Atracción.

Mujer: Libera tu mente de pensamientos negativos. Amigos leales a tu lado.

Hombre: Preocupación familiar con hijos por problemas de documentos.

Consejo: Esparce alegría en tu entorno.

LIBRA

Palabra clave: Avance

Número de suerte: 895

Recibes un dinero para invertirlo en tu familia. Prepárate para el cambio. Escribes lo que quieres hacer. Disfrutas lo que te ganas o trabajas. Mudanzas. Cambios. Nuevos encuentros. Una nueva vida. Busca tu tranquilidad siempre.

Trabajo: No tomes decisiones apresuradas. Piensa bien las cosas.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Sal de la fantasía, de los sueños. Es importante la confianza en la relación.

Parejas: Tu pareja quiere hablar de un tema en el que los dos están sólidos.

Solteros: Este es el momento de tomar una decisión. Hazlo con seguridad.

Mujer: Nueva familia llega a ti. Cuidado con los cambios. Sales de tu casa.

Hombre: Nuevas decisiones. Viajes. Mudanzas. Buscas un cambio. Ahorro.

Consejo: Realiza todo con amor.

ESCORPIO

Palabra clave: Triunfo

Número de suerte: 489

Problemas con chequeras. Viajes por compras o gestiones de terrenos. Arreglos en tu casa. Algo con un niño que debes cuidar. Nuevas decisiones. Algo oculto que sale a la luz. Necesidad de que te escuchen. Interés en una casa.

Trabajo: Algo tonto en tu sitio de trabajo. Viaje por negocio. Compra de oficina.

Salud: Indigestión.

Amor: Cuidado con el exceso de control de otros sobre ti. Sales de la rutina.

Parejas: No te quedes enganchado por diferencias con tu pareja. Unión.

Solteros: No estás listo para una relación. Toma las cosas con calma. Viaje.

Mujer: Cuidado con el desgaste de energía. Estás muy exigente. Perdón.

Hombre: Tomas una decisión importante. Utiliza tu intuición. Reuniones. Gritos.

Consejo: Aprovecha al máximo los momentos de alegría.

SAGITARIO

Palabra clave: Confianza

Número de suerte: 102

Cuidado con terceros que influyen en tu vida. Algo que te molesta y lo dices. Envías mensaje especial a larga distancia. Cambias de método. Embarazo. Compra de regalo para un niño. Cambio de look. Lloras de alegría. Sentimientos encontrados. Dices: “fin”.

Trabajo: No permitas comentarios negativos en tu trabajo. Logras un cambio

Salud: Malestar estomacal.

Amor: No puedes ayudar a todos en tu entorno. Invitación a una reunión especial.

Parejas: Compra de vivienda o mudanza. Recibes un obsequio anhelado.

Solteros: Estarás muy próspero ésta semana. Haces muchas cosas a la vez.

Mujer: Cosas importantes que te cambian la vida. Mejoran tus relaciones.

Hombre: Recibes un mensaje importante. Nuevas actividades. Compras nerviosas.

Consejo: Si tienes que discutir, hazlo con serenidad.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Creatividad

Número de suerte: 682

Te molestas con alguien conocido. La compañía de un hombre que no te gusta. Recibes un abrazo especial. Una nueva sonrisa. No tengas miedo, tienes protección. Sal con tu Ángel de la Guarda todos los días. Encomiéndate y lee un libro santo. Una nueva perspectiva.

Trabajo: La vida te cambia con un documento que te entregan. Un tesoro.

Salud: Dolores abdominales.

Amor: No malgastes tantas energías con esa persona que creías la ideal.

Parejas: Controla el mal carácter, eso te traerá muchos inconvenientes.

Solteros: Buscas tener contacto con familiares que se alejaron de tu vida.

Mujer: Vienen cambios en tu vida para mejor. Nuevas oportunidades. Ten fe.

Hombre: Todo pasa, deja las discusiones. El cambio llega. Inversiones claras.

Consejo: Trata a tus amigos con alegría.

ACUARIO

Palabra clave: Conclusión

Número de suerte: 519

Si algo no es para ti en positivo que no llegue. Viaje a sitio de playa retrasado. Reúnes un dinero para compras. Algo que diste retorna a ti, pero en más cantidad. Tendrás tiempo para tomar decisiones.

Trabajo: No digas mentiras al jefe. Compra. Cambio de horario que te afecta.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Ese romance que tanto deseas se hará realidad. Situación difícil. Ánimo.

Parejas: Asume tus responsabilidades. Tómate las cosas con calma. Poder.

Solteros: No te des por vencido, puedes lograr lo que quieres hacer. Expectativas.

Mujer: Vienen cambios en tu vida para mejor. Debes elegir entre dos cosas.

Hombre: Cancelas una deuda. Reclamos de la familia que son importantes.

Consejo: No te desanimes, continúa.

PISCIS

Palabra clave: Constancia

Número de suerte: 003

Terminas una relación de amistad. Hermana te busca. Nuevas oportunidades en lo económico. Bendiciones. Se activa el amor. Compra y venta. Alguien llega a tu vida, pero deberás ir con calma. Mucho encierro. Cambio abrupto de rutinas.

Trabajo: Recibes un mensaje. Tranquilo, si una puerta se cierra otra se abre.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Debes olvidar el pasado. Tomas el control de la relación. Cansancio.

Parejas: Muchas bendiciones en la relación que estás viviendo. Tristeza.

Solteros: Pierde el miedo, que no te deja avanzar. Actúa con honestidad.

Mujer: Cuidado con las decisiones apresuradas, tómate tu tiempo. Ansias.

Hombre: No tengas miedo al amor. Nuevos aprendizajes. Cambio afectivo. Consejo: Se firme en tus actitudes y perseverante en tus ideales.

