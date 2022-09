ADP admite educación RD no responde a necesidades de población

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo reconoció este domingo que ya no es posible que la República Dominicana siga teniendo una educación que «no responde a las necesidades y expectativas de la población».

Asimismo, Hidalgo dijo que hace nueve años que se está entregando el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación preuniversitaria, y por lo tanto se cuenta con los recursos económicos y humanos para revertir esa situación.

Sin embargo, el líder gremialista aclaró que la culpa de que el país no tenga una educación de calidad no puede ser atribuida solamente a los maestros.

Al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral, en el programa D’Agenda, Hidalgo afirmó que para conseguir los objetivos deseados en materia de calidad educativa, los padres y tutores de los estudiantes tienen que jugar un rol fundamental, igual que la planificación del sistema por parte del Gobierno.

«Son 13 componentes para obtener una educación de calidad, de acuerdo a la ley de nosotros, que no me la estoy inventando yo, entonces, ¿cómo nosotros garantizamos eso? Antes del 2013 se decía que eso era un sueño que tenía la sociedad, pero no había dinero, ahora hay dinero, ¿por qué no lo hacemos? Probablemente no lo pudimos haber hecho en 2013 porque era el primer año, quizás tampoco en el 2014», señaló.

El presidente de la ADP amplió que esto «tiene que ser una política del Estado, están los recursos, están los recursos humanos y económicos ahí, entonces lo que hay es que ponerse a trabajar».

El educador consideró que esta es una gran oportunidad, y los hallazgos y evidencias que se están presentando representan un desafío pare revertir de manera positiva la situación de la educación dominicana.

Dentro de esa política estatal, Hidalgo dijo que la formación del docente tiene que jugar un rol fundamental.

También planteó que el maestro debe dominar la tecnología, tener fortaleza en matemática, ciencias, pero principalmente, en la pedagogía.

