Adozioni: solo 680 in Italia nel 2021, pesa anche Covid

ROMA, 30 AGO – Effetto Covid anche sulle adozioni internazionali: lo scorso anno sono stati adottati in Italia 680 bambini stranieri mentre nel 2020 erano stati 669, il dato più basso in assoluto. Numeri quindi dimezzati rispetto al 2019 (quando si erano contate 1205 adozioni), che confermano una tendenza ormai in corso da anni e che la pandemia ha accentuato. Basti pensare che dieci anni fa, nel 2012, erano state registrate 3.106 adozioni. Questi dati emergono dall’ultimo rapporto della Commissione per le adozioni internazionali, relativo al 2021. (ANSA).

