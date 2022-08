Adopta, não abandones. Em O meu melhor amigo , os animais são celebrados

Entornointeligente.com /

Numa altura em que muitas famílias estão a sair de férias, há animais de companhia deixados para trás . Estima-se que, por ano, mais de 30 mil animais sejam resgatados por centros de recolha oficiais em Portugal.

Pensando nisso, e tendo em vista o Dia Internacional do Animal Abandonado, assinalado a 20 de Agosto, a galeria Águas Furtadas , no Porto, abriu um concurso para artistas portugueses e estrangeiros submeterem as suas criações. Através da arte, os artistas procuram promover a adopção responsável, «educar as pessoas para não abandonarem os animais, além de mostrar os benefícios de tratar devidamente os animais domésticos», lê-se no site da galeria.

Como resultado, a exposição O meu melhor amigo , que é inaugurada este sábado, 13 de Agosto, reúne ilustrações, colagens e pinturas onde cães, gatos, pássaros e peixes são olhados (e interpretados) como musas inspiradoras. As obras estão em exibição na Águas Furtadas durante todo o mês, de segunda a domingo, com entrada livre.

Texto editado por Ana Maria Henriques

Fish, de Aline Pedrosa Gatas Amigas, de Ap Silvestre Melhor amigo, de Frank o Mudo O meu melhor amigo, de Ana Rita Robalo Black Cat, de Nicolae Negurã Sleep Cat, de Nicolae Negurã Carlota, de Yana Bird, de Aline Pedrosa Dog Moon, de Nicolae Negurã Lagarto, de Matilde Horta

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com